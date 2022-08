Verstappen trionfa in Belgio, dominio Red Bull imbarazzante su Ferrari: Sainz 3° e Leclerc 6° Verstappen vince il GP del Belgio 2022 dopo una strepitosa rimonta e si lancia verso il titolo. Perez alle spalle di Max per la doppietta Red Bull, che domina in lungo e in largo. Sainz chiude terzo, Leclerc sesto dopo la penalizzazione.

A cura di Vito Lamorte

La Red Bull domina in Belgio e Max Verstappen si conferma un pilota superbo, con una prova da campione del mondo. Il numero 1 al termine di una portentosa rimonta si è preso il primo gradino del podio a Spa-Francorchamps e ha legittimato la sua prima piazza nel Mondiale Piloti. Alle spalle dell'olandese volante il compagno di team Sergio Perez e al terzo posto si è piazzato Carlos Sainz, che era partito dalla pole position. Chiude al sesto Charles Leclerc, che è stato penalizzato di 5"ed è stato costretto a cedere il quinto ad Alonso per aver superati i limiti di velocità in pit-lane durante l'ultimo pist-stop. A completare la top 10 ci sono Russell al quarto mentre dalla sesta piazza alla decima si sono piazzati Ocon, Vettel, Gasly e Albion.

Quella del numero 1 della Red Bull è una delle rimonte più veloci per la testa della corsa dopo quella di Jackie Stewart, che in Sudafrica nel 1973 partì 16° in griglia e finì in testa al 7° giro; Markus Winkelhock, che nel 2007 al Gp d'Europa era 22° e si è ritrovato al comando al 2° giro; e Esteban Gutierrez, che in Spagna nel 2013 era 19° e si ritrovò primo all’11° giro. Per l'olandese è 29a vittoria in carriera.

Anche in Belgio si è notata la superiorità della Red Bull sulla Ferrari per tutta la gara, sia dal punto di vista della macchina che della strategia.

La gara è iniziata con il contatto tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton che ha animato subito il pubblico di Spa: il pilota della Mercedes ha provato a passare lo spagnolo, che ha resistito e ha chiuso lo spazio per completare la manovra. Il sette volte campione del mondo è salito sulla gomma dell'Alpine e ha colpito duramente il terreno. Lewis ha provato a rimanere in pista ma la monoposto era danneggiata. Dopo la bandiera a scacchi è arrivata l'investigazione per l'inglese, che si è rifiutato di recarsi al centro medico dopo l'incidente.

L'ordine d'arrivo del GP Belgio della Formula 1 2022