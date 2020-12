Dopo 20 anni dal primo lancio il Piaggio Beverly si rifà il look. Apprezzato sin dalla sua nascita avvenuta nel 2001 tanto da diventare nel corso degli anni uno degli scooter più venduti in Italia, Beverly oggi si rinnova completamente e si evolve per diventare un vero crossover. Rivisto in tutto, dall’estetica alla ciclistica fino alla motorizzazione e alla dotazione hi-tech, il nuovo Beverly si presenta per il 2021 decisamente più potente, migliorato ed evoluto ad un prezzo che ancora non è stato diffuso da Piaggio.

Nuovo Beverly 300 HPE e 400HPE

Il Beverly MY 2021 sarà infatti disponibile in due nuove e più potenti cilindrate Euro 5 da 300 e 400 cm3. Il monocilindrico 4 tempi, 4 valvole, con raffreddamento a liquido e iniezione elettronica da 300 cm3 cresce di potenza rispetto al suo predecessore. Fa addirittura meglio il nuovo propulsore da 400 cm3 che diminuisce le vibrazioni e la rumorosità nonostante il netto aumento di potenza rispetto al vecchio 350.

La nuova ciclistica

Ma, come detto, il Beverly si rifà il look anche sul piano estetico con una nuova ciclistica. Per entrambi i nuovi modelli infatti Piaggio propone un telaio a doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza e lamiera stampata abbinato ad una nuova forcella e agli ammortizzatori regolabili su 5 posizioni. Per quanto riguarda le ruote in lega leggera sono da 16” nel 350cc e da 14” nella versione 400cc che ha pneumatici più larghi.

Nuovo design

A rendere più moderno il nuovo Beverly linee più tese e spigolose rispetto al vecchio modello e un posteriore completamente ridisegnato con una coda più stretta che termina con i nuovi fari LED e il portatarga che poggia direttamente sul parafango. Novità anche per quanto concerne la sella che presenta doppio rivestimento e doppie cuciture, i cerchi che hanno ora un disegno a sette razze e il gruppo ottico full LED con gli indicatori di direzione posizionati sul profilo dello scudo.

La dotazione Hi-Tech

Il nuovo Beverly che farà il suo debutto nel 2021 presenta inoltre una ricchissima dotazione hi-tech che comprende il sistema keyless (senza chiave) sia per l’accensione, che per l'inserimento del bloccasterzo, per l’apertura dello sportello carburante e della sella. Ma anche un nuovissimo e tecnologico quadro con la strumentazione Lcd con schermo da 5,5 pollici completamente digitale posta sul manubrio. Di serie solo sul modello 400 HPE anche il sistema di connettività Piaggio MIA che permette di collegare tramite Bluetooth il proprio smartphone.

Beverly ‘basic' e Beverly ‘S'

Il nuovo Beverly sarà disponibile, per entrambe le cilindrate, sia nella versione "basic" che nella versione più sportiva "S". Per quanto riguarda la versione base la colorazione della sella sarà color testa di moro mentre i cerchi saranno grigi e per le carene si potrà scegliere tra tre tipi di colorazione lucida (Bianco Luna, Blu Oxigen e Grigio Cloud).

Per la versione "S" che prevede la sella sarà nera, i cerchi grigi scuro e le finiture grigio grafite, invece le colorazioni tra cui si potrà scegliere sono Argento Cometa opaco, Nero Tempesta opaco e Arancio Sunset lucido.