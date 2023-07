Nuova regola in Formula 1: chi farà il Grande Slam in un Gran Premio avrà altri punti Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha preannunciato un cambio di regolamento nell’attribuzione dei punti nel weekend di un Gran Premio.

A cura di Paolo Fiorenza

Max Verstappen sta dominando in maniera imbarazzante il Mondiale di Formula 1 2023 con la sua Red Bull, non solo spazzando via tutti i piloti delle altre scuderie ma anche ridicolizzando il compagno di squadra Checo Perez, cui ha rifilato nelle prime 10 gare del campionato addirittura 99 punti di distacco. Del resto il 25enne olandese ha vinto otto volte e nelle altre due gare è comunque salito sul podio: definirlo un cannibale è riduttivo.

Una situazione che sicuramente toglie un po' di pathos al Mondiale quando siamo a meno della sua metà, ma non è la prima volta nella storia della Formula 1 che una vettura – e di conseguenza chi la guida – dimostra una superiorità schiacciante sul resto del lotto. "Doverosa premessa: Max sta meritando ampiamente il successo che sta raccogliendo, bisogna togliersi il cappello – commenta al riguardo il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali – Ovviamente non nego che mi piacerebbe vedere dei campionati con un confronto tirato fino all’ultimo giro dell’ultima gara, come nel 2021, senza però le polemiche di Abu Dhabi".

Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali

"Allo stesso tempo per i nuovi tifosi che abbiamo acquisito è importante avere delle icone che diventano rappresentative di questo sport in modo continuativo – continua l'ex Team Principal della Ferrari – Faccio un esempio, parlando di tennis, sport del quale non sono un esperto o uno spettatore assiduo, mi vengono in mente nomi di campionissimi che magari oggi non sono più in attività. I piloti che caratterizzano un'epoca aiutano ad avere dei punti fermi per le nuove generazioni, poi, ripeto, spero che presto potremo vedere più squadre e più piloti in grado di contendersi i titoli mondiali fino all’ultima gara".

Nell'intervista concessa a Motorsport, Domenicali preannuncia un cambio di regolamento in Formula 1 per quanto riguarda l'attribuzione dei punti nel weekend di un Gran Premio in cui c'è anche la Sprint Race: un bonus di punti per chi realizza il cosiddetto Grande Slam. Una notizia che non può che fare felice proprio Verstappen, che in questo momento è forse l'unico che può realisticamente ambire a centrare un Grande Slam in un GP: "Le Sprint saranno sei, le annunceremo credo a settembre perché abbiamo una ancora un incontro della Formula 1 Commission previsto nel weekend del Gran Premio del Belgio. C'è una proposta che vorrei fare, in linea con il concetto del Grande Slam – spiega Domenicanli – ad un pilota che nel fine settimana dovesse far sue le due pole e le due gare, gli dovrà essere riconosciuto qualcosa in più, che rappresenti bene l'impresa sportiva che ha fatto".