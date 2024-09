video suggerito

Norris voleva mettere Verstappen nei guai a gara finita, cinismo vero: “Avete visto cosa ha fatto?” É lotta vera tra Max Verstappen e Lando Norris. Si giocano il Mondiale 2024 di Formula 1 l’inglese e l’olandese. Il pilota McLaren dopo la gara è stato superato dal campione in carica in regime di Virtual Safety Car ed ha subito denunciato il fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lando Norris anche in Azerbaigian ha rosicchiato punti a Max Verstappen e le possibilità di vincere il titolo Mondiale per il pilota inglese aumentano. A fine gara il pilota della McLaren, che è passata in testa al campionato Costruttori grazie al successo di Piastri, prima in un team radio e poi in diretta TV ha ‘denunciato' l'olandese, che ha effettuato una serie di sorpassi al termine della gara in regime di Virtual Safety Car. Norris ha fatto la ‘spia' e il suo rivale diretto si è beccato per questo una reprimenda.

Norris si avvicina sempre più a Verstappen

A Baku forse Verstappen sperava di limitare i danni, dopo le Qualifiche probabilmente credeva di potersi mettere alle spalle Norris, che invece nonostante sia partito quindicesimo ha chiuso la gara al sesto posto, mettendosi dietro Verstappen. Due punti in più per l'inglese, che avendo conquistato il giro più veloce ne ha messo un altro in cascina: dunque tre punti recuperati, e ora è a -59. Tanto, ma non tantissimo. La McLaren è la vettura migliore, le gare da disputare sono sette, e ci sono pure tre Sprint Race.

I sorpassi di Max nel giro di rientro a Baku

Il Gran Premio è terminato in regime di Virtual Safety Car a causa dell'incidente tra Sainz e Perez. Gli ultimi due giri sono stati vissuti di fatto con la classifica congelata. Piastri ha tagliato il traguardo con comodo, Leclerc e Russell lo hanno seguito. Quarto Norris, poi Max, che nel giro di rientro forse aveva tanta voglia di tornare ai box e uscire dalla sua Red Bull oppure più probabilmente voleva congratularsi con l'amico Norris, che a un certo punto ha affiancato e superato. Poi Max ha accelerato ed è andato via.

Norris non ha badato tanto al saluto e in un team radio ha denunciato l'accaduto e cioè il sorpasso del campione del mondo in carica. Perché in regime di ‘Virtual Safety Car', pure a gara terminata, non si possono effettuare sorpassi. L'inglese lo dice chiaramente in un team radio: "Avete visto che cosa ha fatto?". Il Gp era finito, ma l'irregolarità comunque resta. Quelle parole, pronunciate nel team radio, diventano virali e sui social si scatena un dibattito fortissimo, perché la ‘denuncia' di Lando non è affatto piaciuta.

Norris spiega perché ha sottolineato il sorpasso di Max

Di quell'episodio ne ha parlato anche in diretta TV. Norris a precisa domanda: "Perché ti lamentavi per il sorpasso di Verstappen?", ha risposto: "Io non mi lamento di nulla. Ho solo affermato i fatti. Avevo visto sul cruscotto VSC (Virtual Safety Car ndr.). E con il regime di VIrtual i sorpassi sono normalmente vietati. Lui mi stava sorpassando e quindi mi sono fatto delle domande". Aggiungendo, poi: "Ovviamente c’è stato un incidente, c’erano i paramedici in pista, cose del genere, mi stava sorpassando. Quindi l’ho semplicemente messo in discussione, l’ho fatto presente alla mia squadra, perché non pensavo che fosse permesso sorpassare, ma forse mi sbaglio".

Verstappen riceve un warning

Dopo le parole di Norris, i commissari di gara di Baku hanno aperto un'investigazione su Verstappen, che quando lo ha scoperto è rimasto particolarmente stupito. L'olandese è stato parzialmente assolto. Perché Max non ha ricevuto una penalità importante, ma comunque gli è stato inflitto un ‘warning', e cioè un'ammonizione perché comunque ha fatto qualcosa di scorretto.