Norris vince il Mondiale F1 oggi nel GP Qatar se… le combinazioni di punti con Verstappen e Piastri

Le combinazioni per cui Lando Norris può diventare oggi Campione del Mondo F1 2025 nel GP del Qatar: i calcoli contro Verstappen e Piastri, punteggi, scenari e criteri in caso di arrivo a pari punti.

La corsa al Mondiale F1 2025 arriva al suo bivio. Nonostante la rimonta di Max Verstappen dopo la pausa estiva e la pesante squalifica per entrambe le McLaren a Las Vegas, Lando Norris arriva alla gara di oggi del GP del Qatar ancora al comando con 396 punti, 25 in più dell'olandese (371) e 22 in più del suo compagno di squadra Oscar Piastri (374) che ieri ha vinto la Sprint Race.

Con due sole gare ancora da disputare, Qatar oggi e Abu Dhabi domenica prossima, in totale restano 50 punti in palio. Abbastanza per tenere ancora tutto aperto. Ma non per impedire a Norris di avere il primo vero match point per conquistare il suo primo titolo piloti della carriera in Formula 1.

Le combinazioni per cui Norris può diventare campione F1 oggi in Qatar

Il calcolo è semplice: Norris è campione oggi se chiude la gara con almeno 26 punti di vantaggio su entrambi. Il margine scende a 25 nel caso in cui sia lui a vincere a Lusail. Semplificando, il britannico deve guadagnare un punto su Verstappen e quattro su Piastri nella corsa odierna.

Tradotto in pista: di fatto se vince è campione, ma gli basta anche arrivare davanti all'olandese e precedere di due posizioni il compagno di squadra classificandosi dalla seconda alla settima posizione. Esiste anche uno scenario minimo: Norris sarebbe campione anche con un ottavo posto, a patto che Piastri finisca fuori dai punti e Max 9° o peggio.

Ricapitolando, Norris è campione del mondo della Formula 1 2025 se nella gara di oggi:

vince

finisce da 2° a 7° davanti a Max Verstappen e precedendo di almeno due posizioni Piastri

finisce 8° con Verstappen 9° o peggio e Piastri fuori dalla top-10

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti alla fine del Mondiale di Formula 1 2025

Se il Mondiale dovesse poi riaprirsi, ad Abu Dhabi si entrerebbe nell'ultima volata stagionale con un massimo di 25 punti disponibili. In caso di arrivo a pari punti a fine campionato, a decidere sarebbe il conteggio delle vittorie ottenute in stagione nelle gare lunghe (le Sprint Race non vengono prese in considerazione): 7 per Norris, 7 per Piastri, 6 per Verstappen. Al momento, l'inglese resterebbe comunque in vantaggio per i migliori piazzamenti complessivi.

Il tutto mentre Verstappen arriva dal filotto più incisivo dell'anno: da Monza fino alla Sprint Race di ieri ha raccolto 166 punti, contro i 121 di Norris e i 65 di Piastri. Una rimonta che tiene aperta la lotta fino all'ultimo, anche dopo la squalifica di Las Vegas che ha ridotto il margine dell'inglese proprio alla vigilia del trittico finale. Oggi, però, il destino del Mondiale è nelle mani di Lando Norris più che mai. A Losail può chiudere i conti: di fatto gli basterà fare meglio dei suoi due avversari.