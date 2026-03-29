LIVE Moto GP oggi, Di Giannantonio in pole per la gara del GP USA: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La gara Sprint è stata vinta da un super Jorge Martin che ha infilato nel finale Pecco Bagnaia. Prima l'Aprilia, seconda la Ducati e terza sul podio la KTM di Acosta. Il successo in Sprint è coinciso anche con il soprasso di Martin su Bezzecchi, caduto, in classifica generale. Nelle qualifiche ottimo Di Giannantonio che si è preso la pole, davanti a Bezzecchi e ad Acosta, prima del capovolgimento per le investigazioni. Al GP la prima fila dove salta proprio Bezzecchi che, insieme a Marini, hanno ostacolato Marquez