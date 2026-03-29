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LIVE Moto GP oggi, Di Giannantonio in pole per la gara del GP USA: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La diretta della gara del GP USA della Motogp 2026: piloti in pista alle ore 22 sul circuito di Austin. Di Giannantonio in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro su Fanpage.it.

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29 Marzo 2026 7:00
Ultimo agg. 8:32
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La MotoGP torna in pista oggi per il GP USA: gara in programma oggi alle ore 22 in diretta dal circuito di Austin. Fabio Di Giannantonio in pole dopo le qualifiche seguito da Bezzecchi e Acosta con Bagnaia quarto e Marc Marquez sesto. Diretta TV e streaming su Sky alle 22 e in chiaro in differita su TV8 alle 23:05. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

08:32

Come sono andate le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio: i tempi

La gara Sprint è stata vinta da un super Jorge Martin che ha infilato nel finale Pecco Bagnaia. Prima l'Aprilia, seconda la Ducati e terza sul podio la KTM di Acosta. Il successo in Sprint è coinciso anche con il soprasso di Martin su Bezzecchi, caduto, in classifica generale. Nelle qualifiche ottimo Di Giannantonio che si è preso la pole, davanti a Bezzecchi e ad Acosta, prima del capovolgimento per le investigazioni. Al GP la prima fila dove salta proprio Bezzecchi che, insieme a Marini, hanno ostacolato Marquez

A cura di Alessio Pediglieri
08:01

Le caratteristiche del circuito di Austin per il GP USA 2026

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Il circuito di Austin per questo Gran Premio di MotoGP negli USA è uno di quelli più complessi. La pista ha una lunghezza pari a 5,514 km e sono previsti per la gara ben 20 giri. La lunghezza prevista per il Gran Premio è di 110,28 km con 20 curve totali di cui 8 a destra e 12 a sinistra seguendo un senso di marcia antiorario. Si tratta di un circuito recente costruito nel 2012 e che vanta il record della pista pari a 2’02″575 stabilito da Maverick Vinales nel 2024.

A cura di Fabrizio Rinelli
07:32

MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio USA di Austin di oggi

La griglia di partenza dopo le qualifiche di MotoGP ad Austin

PRIMA FILA

  1. Di Giannantonio
  2. Bezzecchi
  3. Acosta
    SECONDA FILA
  4. Bagnaia
  5. Mir
  6. Marc Marquez
    TERZA FILA
  7. Martin
  8. Alex Marquez
  9. Marini
    QUARTA FILA
  10. AldegueR
  11. Ogura
  12. Bastianini
    QUINTA FILA
  13. Raul Fernandez
  14. Moreira
  15. Zarco
    SESTA FILA
  16. Quartararo
  17. Razgatlioglu
  18. Binder
    SETTIMA FILA
  19. Miller
  20. Morbidelli
  21. Rins
A cura di Fabrizio Rinelli
07:12

Dove vedere la MotoGP USA oggi in chiaro in Tv e streaming

La gara di MotoGP negli USA sul circuito di Austin sarà inoltre trasmessa anche in chiaro su TV8 ma in differita. Tutti i tifosi potranno collegarsi al canale 8 del digitale terrestre per vedere in maniera totalmente gratuita la gara anche se non in diretta. In streaming la gara si potrà vedere sul sito di TV8.it.

A cura di Fabrizio Rinelli
07:00

MotoGP, oggi il GP USA in diretta: orari Tv8 e Sky

La gara di MotoGP negli USA sul circuito di Austin sarà trasmessa dalle 22 in diretta tv e streaming su Sky ai canali Sky Sport UnoSky Sport MotoGP e in streaming su NOW e sull'app di Sky Go per tutti gli abbonati, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. La gara sarà disponibile anche in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 23:05.

A cura di Fabrizio Rinelli
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