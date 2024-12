Norris nervoso in Qatar: resta in macchina immobile a fine GP, risponde stizzito a Mara Sangiorgio

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Un errore di distrazione, punito molto severamente dai Commissari F1, per Lando Norris ha cambiato le sorti del GP del Qatar e, forse, anche quelle del Mondiale Costruttori della Formula 1 2024. Il non aver alzato il piede dall'acceleratore in rettilineo in regime di bandiera gialla è infatti costato carissimo al britannico della McLaren che si è visto comminare un pesantissimo stop-and-go da 10 secondi che lo ha fatto così passare da secondo (e unico in grado di lottare per la vittoria con Max Verstappen) a ultimo per poi risalire fino alla decima piazza alla bandiera a scacchi. Una situazione che, dato il risultato finale ottenuto dalle Ferrari di Leclerc e Sainz (rispettivamente 2° e 6° al traguardo) e dal suo compagno di squadra Piastri (3°) ha di fatto tenuto aperta una lotta iridata che sembrava ormai chiusa rinviando il verdetto definitivo all'ultimissima gara di Abu Dhabi.

Una situazione di cui, il 25enne di Bristol, è apparso immediatamente consapevole e di cui si assume tutta la responsabilità. Da qui nasce il nervosismo mostrato in più occasioni a fine gara sia lontano che davanti alle telecamere. Basta infatti vedere la sua reazione nel momento in cui parcheggia la sua McLaren nella zona del parco chiuso del tracciato di Losail per capire quanto si sentisse in colpa per la grande occasione sprecata e per aver compromesso, almeno momentaneamente, la corsa verso un titolo mondiale costruttori che alla scuderia di Woking manca addirittura dal 1998. Posteggiata la sua vettura infatti è rimasto immobile per un minuto all'interno dell'abitacolo prima di scendere, minuto durante il quale ha proferito soltanto due parole, un "Mi dispiace" rivolto in radio a tutta la sua squadra.

Un minuto che però, evidentemente, non è bastato a far sbollire tutto il nervosismo figlio della frustrazione e della delusione accumulate in quei giri finali nei quali ha provato parzialmente a rimediare tornando in zona punti (fermandosi però solo al decimo posto e guadagnando il punto aggiuntivo per il giro più veloce della gara). Già, perché nell'intervista post-gara in diretta TV con Sky si è lasciato andare a delle risposte stizzite rispondendo all'inviata Mara Sangiorgio con un sarcasmo apparso fuori luogo date le domande postegli.

"Lando, sei sorpreso o deluso da questa penalità?" ha difatti chiesto la giornalista italiana nel post-gara di Losail, trovandosi di fronte un sarcastico e stizzito "No, sono contento!" di un Lando Norris che ha abbozzato un sorriso nervoso. E su questo tono sono state anche le risposte del britannico classe '99 alle altre domande poste, senza scomporsi, da Mara Sangiorgio. "La scelta della FIA è stata eccessiva secondo te?", ha difatti chiesto l'inviata di Sky, con un Norris che, apparentemente infastidito, ha replicato: "No, se ho fatto quello che ho fatto, se dicono che ho sbagliato, allora la penalità è giusta. Se questa penalità può pesare molto nel mondiale? Certo! Avrei dovuto concludere la gara al secondo posto, ma non è successo perché ho fatto un errore. Io non so cosa ho sbagliato, però se c’era una bandiera gialla allora dovevo rallentare".

Inevitabile quindi che a quel punto la giornalista di Sky chiedesse ulteriori informazioni riguardo al motivo per cui ha commesso l'infrazione che ha poi compromesso la sua gara. Una domanda che ha nuovamente irritato il britannico che è tornato a rispondere in modo stizzito: "Se avessi visto la bandiera gialla, avrei alzato il piede: non sono uno stupido! So come guidare la macchina. Non so se l’ho mancata, se l’ho ignorata, non lo so! Ma se c’è una bandiera gialla so che devo rallentare, se non l’ho fatto è perché non l’ho vista o perché è successo qualcos’altro. È andata com’è andata: ora posso solo chiedere scusa al team" ha infatti chiosato un nervosissimo Lando Norris terminando l'intervista post GP del Qatar ai microfoni dell'emittente italiana.