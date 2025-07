Capolavoro Verstappen, 1° in Sprint al GP del Belgio: sfreccia davanti a Piastri e Norris, Leclerc 4°

Sfida dalla prima all'ultima curva del circuito di Spa per il GP del Belgio in una Sprint che ha vissuto il duello a due tra Max Verstappen e Oscar Piastri, con la Red Bulla del quattro volte campione del mondo che taglia la bandiera a scacchi per primo, davanti alla McLaren. Terzo Lando Norris. Quarta posizione per la Ferrari di Leclerc a 10.1, quinta per Ocon a 13.7, sesta per Sainz a 14.9, settima per Bearman a 18.6, ottava per Hadjar a 19.1. 15° Hamilton a 30.1 che passa Albon proprio all’ultimo giro.

La Sprint a Spa: buona partenza di Piastri, poi ci pensa Verstappen

In Belgio a Spa, nella pista più lunga del Mondiale di F1 con i suoi 7 chilometri, allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Piastri che tiene la posizione su Verstappen e Norris. Proprio Verstappen prende subito la scia di Piastri e lo passa all’esterno a Les Combes: Verstappen prova poi a scappare davanti a Piastri, Leclerc e Norris tutti in fila, mentre Hamilton resta lontano, 17°. Il 4 volte campione del mondo riesce a difendersi nel T1 nonostante il DRS di Piastri, con Leclerc che perde inizialmente contatto dall’australiano mentre Norris lo supera per la terza posizione.

Verstappen primo, tiene dietro Piastri e Norris fino alla fine

A metà Sprint poco o nulla cambia: Piastri rimane vicino a Verstappen mentre Norris si avvicina, lasciando Leclerc alle prese con Ocon. Il finale è vibrante, Verstappen è in testa con 6 decimi su Piastri che, a sua volta, ha 6 decimi su Norris, con la Red Bull che sembra gestire il vantaggio mentre la McLaren compie qualche sbavatura nel tentativo di spingere. Un'incertezza di Verstappen a 4 giri dal termine ha poi riavvicinato Piastri che però non si prende rischi eccessivi anche se la battaglia nelle curve conclusive è stata vera sfida in pista. Verstappen esulta al traguardo, si prende la Sprint e mette un punto esclamativo immediato sul GP del Belgio.

Le nuove classifiche dopo la Sprint di Spa

Ecco come si presentano le nuove classifiche piloti e costruttori nelle prime posizioni, dopo la gara Sprint di oggi

CLASSIFICA PILOTI

Piastri 241 Norris 232 Verstappen 173 Russell 147 Leclerc 124 Hamilton 103 Antonelli 63

CLASSIFICA COSTRUTTORI