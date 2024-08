Norris favoloso a Monza, è sua la pole del GP d’Italia: Leclerc quarto, Sainz quinto. Verstappen settimo

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Lando Norris è super anche a Monza e si prende la pole position del GP d'Italia. Prima fila tutta McLaren con Piastri. Ferrari alle spalle delle prime: Leclerc quarto e Sainz quinto. Male la Red Bull: Max Verstappen settimo. Completano la top ten Hamilton sesto, Perez ottavo, Albon nono e Hulkenberg decimo.

Nel Q3 le due McLaren hanno dimostrato di essere davanti a tutti e si sono imposte con un super giro di Norris, che ha soffiato la pole al compagno Piastri. Alle loro spalle la Mercedes di Russel e poi le due Ferrari. A suscitare una certa sorpresa sono la settima e l'ottava posizione delle due Red Bull di Perez e Verstappen.

Il Q2 si era chiuso con Fernando Alonso che non era riuscito ad entrare nella top-10 per dieci millesimi: lo spagnolo partirà in undicesima posizione in griglia. Non bene anche Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen, oltre alle due Alpine di Gasly e Ocon che non riescono a migliorarsi nei rispettivi ultimi tentativi.

Nel Q1 da notare la prova del debuttante Colapinto, che è statoprotagonista di una piccola sbavatura nel suo ultimo tentativo e forse gli è costato l'ingresso nella fase successiva.Ultima fila per le due Sauber di Bottas e Zhou.

Queste le parole di Lando Norris dopo la pole position: "Altra pole, è fantastico. Avere due macchine davanti è una sorpresa, ma positiva. Il team ha fatto un lavoro fantastico. Il mio giro non è stato grandioso, il mio primo tentativo nel Q3 è stato buono, nel secondo potevo fare meglio. Ma è stato sufficiente. Gara? Lo stesso risultato di oggi sarebbe perfetto. Ci sono tanti piloti e tante macchine veloci dietro, non mi aspetto una gara semplice. Ci saranno tanti interrogativi: gomme, caldo, asfalto…ma ci saranno anche tante emozioni".

La grigia di partenza del GP d'ITALIA 2024

PRIMA FILA

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

SECONDA FILA

3. George Russell (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

QUARTA FILA

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Sergio Perez (Red Bull)

QUINTA FILA

9. Alexander Albon (Williams)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

SESTA FILA

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

SETTIMA FILA

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

OTTAVA FILA

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

NONA FILA

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Franco Colapinto (Williams)

DECIMA FILA

19. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

20. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

