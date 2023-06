Il fondo della Red Bull non è solo quel che si è visto, c’è un segreto: “Faranno copie ignoranti” Le immagini del fondo di Perez a Monaco hanno fatto il giro del mondo. La Red Bull, nonostante sia stato svelato un grande segreto, non teme che Mercedes, Aston Martin e Ferrari possano avvicinarsi nel breve periodo. Fino a Suzuka il dominio dovrebbe restare tale.

A cura di Alessio Morra

La Formula 1 va veloce, e non potrebbe essere altrimenti. La Red Bull ha vinto pure a Barcellona e spera, anzi, si prepara per l'ennesimo successo nel prossimo appuntamento, che si terrà in Canada. Ma in casa dei campioni del mondo si parla ancora di quello che è successo nel sabato del Gran Premio di Monaco, quando tutti hanno potuto vedere il fondo della vettura, che è stata tirata su con una gru. Praticamente foto a raffica e tanti indizi per gli avversari che ora hanno tecnicamente la possibilità di poter copiare o conoscere i segreti di Verstappen. La Red Bull, però, non ha paura e anzi fa sapere di avere un vantaggio enorme.

Nelle Qualifiche di Monte Carlo Perez va a sbattere subito, un errore grave, che lo toglie (se mai fosse stato) in modo definitivo da ogni tipo di lotta per il titolo. Le prove vengono sospese. I commissari portano via con una gru la Red Bull del messicano e alzandola mostrano a tutti il fondo. Gli avversari hanno preso nota. La Mercedes fa sapere di aver conquistato valanghe di foto. Helmut Marko e Chris Horner hanno gettato acqua sul fuoco dicendo che solo con le foto del fondo c'è poco da capire.

Però la pulce nell'orecchio è stata messa, in ogni direzione. La Red Bull si mostra sicura e sostiene che pure se altri team hanno iniziato già a lavorare copiando la Red Bull prima di Suzuka non riusciranno a imitare il fondo dei campioni del mondo. Il capo ingegnere Paul Monaghan è stato netto e in modo smargiasso ha detto: "Non è stato bello vedere così la nostra macchina, ma è successo e andiamo avanti. In generale c'è un ritardo per le persone che vedono le immagini, modificano le loro vetture e le fanno diventare più veloci. Una copia ignorante non andrà necessariamente più veloce. Tutto deve integrarsi. Non basta solo il fondo".

La Red Bull già nei giorni scorsi aveva spiegato che non bastava conoscere il fondo per diventare velocissimi. Perché bisogna sapere come funziona l'ala anteriore e il diffusore per provare a imitare la vettura di Newey: "Non è solo il fondo a fare la differenza, tutto deve lavorare assieme dall'ala anteriore al retrotreno. Tutto è molto complesso".

La Red Bull è avanti e non poco, Monaghan lo sa e lo conferma: "Il nostro percorso di sviluppo è strutturato e vorremmo provare a migliorare quello che ci fa andare più veloci. Solo in Giappone capiremo dove sono gli altri". Gli esempi del passato rendono tranquilli il team campione del mondo: "Se pensiamo al passato, al 2009, 2010, 2011 vedo che vincevamo gare con un pacchetto simile a quello della Mercedes. Nel 2011 la McLaren era velocissima. Poi è apparsa con uno scarico che sembrava il nostro, era veloce, ma non ha vinto. Ci sta che si copia. Questo è successo per molti anni e continuerà. Questo è un metodo per livellare lo sport. Non ci sono i diritti d'autore?".