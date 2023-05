Verstappen fa una magia, tocca pure il muro e fa la pole a Monaco: beffa per Alonso, Leclerc terzo Verstappen ha conquistato la pole position a Montecarlo. In prima fila anche Fernando Alonso. Terzo Leclerc, quinto Sainz. Perez partirà ultimo.

A cura di Alessio Morra

Verstappen in pole position al Gp di Monaco. Il pilota olandese con un giro strepitoso beffa Fernando Alonso, che ha sognato e cullato la pole a 41 anni. Terzo posto per Leclerc, quinto Sainz.

Dopo nemmeno sette minuti la Q1 viene interrotta con Bandiera Rossa. I piloti sono subito scesi in pista. Verstappen si è messo davanti a tutti, ma la pista si migliora rapidamente e Zhou all'improvviso balza avanti. Le possibilità di migliorarsi di tutti vengono stoppate perché Perez poco dopo la Sainte-Devote sbaglia, perde la vettura e va a sbattere. Per fortuna nessun problema per il pilota messicano. Red Bull però distrutta. Qualifiche finite.

Quando si riparte accade di tutto. Perché si piazzano stabilmente nelle prime posizioni Tsunoda e Albon, e con loro pure de Vries e Stroll. Hamilton e Sainz devono faticare per superare il taglio, gomme nuove e Q2 guadagnata all'ultimo. Esclusi Sargeant, Hulkenberg, Magnussen, Zhou e Perez.

Tutti in pista anche in Q2, la Alpine si scopre velocissima e quindi assai competitiva, Verstappen è sempre davanti, Alonso è lì, a mettere il fiato sul collo a Super Max. Sainz e Leclerc traccheggiano ma sono tranquilli, prima del gran finale in cui Hamilton con un giro favoloso riesce a mettersi al quinto posto. Esclusi Piastri, Bottas, Stroll, de Vries e Albon.

La Q3 è di rara bellezza. Quasi tutti sognano la pole. Ocon a un certo punto si trova primo, Hamilton fa un gran giro, ma è sesto, Sainz quinto. Alonso la pole la culla e la sogna, sembrava fatta, ma per l'Aston Martin e per Fernando la beffa è clamorosa. Verstappen si prende la prima pole della carriera a Monte Carlo. E se l'è presa con un giro pazzesco, in cui per due volte ha centrato anche il muro. Leclerc è terzo, che tutto sommato non è male, al di là della possibile pioggia di domenica.