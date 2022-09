MotoGP, prove libere GP Misano: dominio Ducati, Bastianini regola Bagnaia e Miller. Quartararo 5° Dominio Ducati a Misano dopo le prime due sessioni di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2022: il più veloce è Bastianini che precede i piloti ufficiali della casa di Borgo Panigale Bagnaia e Miller.

A cura di Michele Mazzeo

Le prime due sessioni di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2022 hanno emesso il primo verdetto: le Ducati sono le moto più competitive sul tracciato di Misano Adriatico. A piazzare il miglior tempo nelle FP2 è stato infatti il pilota di casa del team Gresini Enea Bastianini capace di fermare il cronometro sull'1:31.517. Dietro il riminese i due piloti della squadra ufficiale della casa di Borgo Panigale con Pecco Bagnaia (che dovrà scontare una penalità in griglia di partenza per quanto avvenuto in FP1) che precede il compagno di squadra Jack Miller.

Johann Zarco con la Desmosedici del Team Pramac chiude il poker Ducati nella classifica dei tempi dopo la seconda sessione di libere. Primo, tra i piloti non motorizzati Ducati il leader del Mondiale Fabio Quartararo che dopo aver fatto segnare il miglior crono al mattino, dopo le FP2 non è riuscito ad andare oltre la quinta prestazione cronometrica di giornata.

Chiudono la top-10 le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò (rispettivamente al 6° e al 7° posto), le altre due Ducati di Jorge Martin (Team Pramac) e Marco Bezzecchi (Team VR46) e l'altro alfiere della Yamaha Franco Morbidelli che nel finale è riuscito a prendersi la decima posizione nella classifica combinata dei tempi, l'ultimo che, se confermato dopo le FP3, gli consente l'accesso diretto al Q2 nelle qualifiche del sabato.

MotoGP 2022, la top-10 della classifica dei tempi dopo le FP2 del GP di San Marino a Misano