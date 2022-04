MotoGP, prove libere del Gp di Austin: Zarco il più veloce, brilla Bastianini. Marquez è 6° Zarco è il più veloce nelle Libere 2 del GP di Austin. In Texas è il suo il miglior tempo pizzando una crono pari a 2:02.542. Alle sue spalle invece si piazza Miller. Ottimo quarto posto per Bastianini.

A cura di Fabrizio Rinelli

Zarco è stato il più veloce nelle Libere 2 del GP di Austin. In Texas è il suo il miglior tempo pizzando una crono pari a 2:02.542. Alle sue spalle invece troviamo un ottimo Jack Miller capace di imporre un tempo di +0.247 al termine di una buona seconda parte di libere. Brilla Fabio Quartararo che si pizza al terzo posto con Enea Bastianini quarto. I due italiani precedono Rins e Marc Marquez che al suo rientro in pista mette la sua Honda in sesta posizione.

Da sottolineare ancora una volta il piazzamento di Vinales in settima posizione con Bagnaia che invece chiude nono. I piazzamenti degli italiani premiano ovviamente Bastianini mentre Morbidelli è stato un autentico flop: 4° Bastianini, 9° Bagnaia, 14° Marini, 15° Dovizioso, 18° Di Giannantonio, 19° Bezzecchi, 21° un Morbidelli sempre più in crisi.

Zarco vola nelle Libere 2: i risultati finali

Zarco si prende la vetta delle Libere 2 proprio nel finale davanti alla Ducati ufficiale di Miller. Si piazza invece terza la Yamaha di Quartararo. Marc Marquez, al rientro a 19 giorni dal nuovo caso di diplopia conseguenza dell'incidente in Indonesia, chiude sesto davanti all'Aprilia di Vinales. Il miglior italiano è Bastianini (4°), 9° Bagnaia. Questi i primi dieci piloti arrivati al traguardo:

1 ZARCO 2:02.542

2 MILLER +0.247

3 QUARTARARO +0.295

4 BASTIANINI +0.342

5 RINS +0.488

6 MARQUEZ +0.499

7 VIÑALES +0.543

8 MIR+0.601

9 BAGNAIA +0.645

10 MARTIN +0.813

I risultati delle Libere 1: Rins il più veloce di tutti

Nel pomeriggio invece era stato Rins il più veloce nelle Libere 1 seguito da Vinales – che conferma ancora la crescita esponenziale avuta tra l'Argentina e il Texas – e Miller. Marc Marquez è invece tornato dopo il nuovo caso di diplopia e l'ha fatto proprio sul circuito che l'ha visto vincere più volte in carriera, lo spagnolo ha chiuso con il 5° tempo. I risultati degli italiani: 7° Bastianini, 13° Bagnaia, 16° Luca Marini, 17° Morbidelli, 18° Dovizioso, 20° Bezzecchi, 24° Di Giannantonio. Aleix Espargarò, che ha vinto invece l'ultimo GP in Argentina con la sua Aprilia, ha chiuso con l'ottavo posto.

1 RINS Suzuki 2’04.007

2 VIÑALES Aprilia 2’04.015

3 MILLER Ducati DUCATI 2’04.437

4 QUARTARARO Yamaha 2’04.450

5 MARQUEZ Honda 2’04.469

6 ESPARGARO Honda 2’04.581

7 BASTIANINI Gresini Racing 2’04.594

8 ESPARGARO Aprilia 2’04.686

9 NAKAGAMI Honda 2’04.744

10 ZARCO Pramac 2’04.893 16

11 MIR Suzuki 2’04.900 12

12 BINDER KTM 2’04.983

13 BAGNAIA Ducati 2’05.003

14 MARTIN Pramac 2’05.050

15 MARQUEZ Honda 2’05.146

16 MARINI VR46 Racing Team 2’05.177

17 MORBIDELLI Yamaha 2’05.287

18 DOVIZIOSO Yamaha RNF 2’05.324

19 FERNANDEZ KTM 2’05.326

20 BEZZECCHI VR46 Racing 2’05.386

21 GARDNER KTM 2’05.672

22 BINDER Yamaha RNF 2’06.198

23 OLIVEIRA Red Bull KTM 2’06.445

24 DI GIANNANTONIO Gresini Racing 2’06.497