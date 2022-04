MotoGP oggi, orari TV GP Argentina su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Oggi alle ore 20:00 la partenza della gara della MotoGP del GP d’Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo. La terza corsa stagionale si può vedere in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8. Pole position per Aleix Espargaro che in griglia di partenza precede Martin e Marini.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 20 sul circuito di Termas de Rio Hondo è in programma la partenza della gara della MotoGP del GP d'Argentina, terzo appuntamento del Motomondiale 2022. La gara si potrà seguire in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8. Ancora assente Marc Marquez di nuovo alle prese con i problemi alla vista. Davanti a tutti sul circuito argentino scatta Aleix Espargaro che riporta l'Aprilia in pole position in top-class a distanza di 21 anni dall'ultima volta. Di fianco allo spagnolo partono invece la Ducati del team Pramac di Jorge Martin e quella del team VR46 di Luca Marini. Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo parte dalla sesta casella della griglia di partenza mentre il leader del Mondiale Enea Bastianini del Team Gresini scatta invece 13° appena davanti a Pecco Bagnaia.

Gli orari TV del MotoGP GP Argentina, a che ora inizia la gara di oggi

Il Gran Premio d'Argentina di MotoGP inizia oggi alle ore 20:00. È questo infatti l'orario italiano fissato per la partenza della gara della classe regina del Motomondiale sul circuito di Termas de Rio Hondo. Per quanto riguarda gli orari TV invece il collegamento per il pre-gara su Sky si apre alle ore 19:15. Nell'ultima gara della top-class disputata sul tracciato argentino nel 2019 a trionfare è stato Marc Marquez che ha preceduto gli italiani Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Termas de Rio Hondo

La gara del GP d'Argentina della MotoGP 2022 sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che oggi manderà in onda il terzo Gran Premio stagionale sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP) del decoder satellitare con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Il GP d'Argentina si potrà seguire anche in live streaming tramite SkyGo e, previo acquisto del ticket, su NOW. Inoltre sarà possibile vedere la gara della MotoGP di oggi anche in chiaro, ma in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) dalle ore 22:15 (pre-gara dalle 21:30).