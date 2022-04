MotoGP, oggi le qualifiche del GP Spagna a Jerez: orari TV8 e Sky e dove vederle Oggi alle ore 14:10 iniziano le qualifiche del Gran Premio di Spagna della MotoGP 2022 sul circuito di Jerez de la Frontera. Ecco dove vederle in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky per conoscere la griglia di partenza della sesta gara stagionale della classe regina.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la MotoGP è di scena sul circuito di Jerez de la Frontera per le qualifiche del GP di Spagna che assegnano la sesta pole position della classe regina del Motomondiale 2022. L'orario di inizio della sessione di qualifiche è fissato alle 14.10 di oggi 30 aprile 2022, mentre domenica ci sarà la gara che va a chiudere il programma del sesto GP del Mondiale 2022. Q1 e Q2 stabiliranno la griglia di partenza della gara di domani. Le qualifiche della MotoGP di oggi si possono vedere in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky alle ore 14:10.

Dopo la prima vittoria stagionale ottenuta a Portimao il campione del mondo in carica Fabio Quartararo è tornato in vetta alla classifica iridata e vuole ripetersi anche in Spagna già a partire dalle qualifiche di oggi dopo esser stato il più veloce nelle libere del venerdì. Per la pole position dovrà però vedersela con il padrone di casa Alex Rins, appaiato insieme a lui in testa alla graduatoria, agli altri spagnoli Aleix Espargaro, Joan Mir e Marc Marquez (autore di una clamorosa doppia caduta nelle FP2) e alla schiera di piloti Ducati guidati dagli italiani Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Spagna di MotoGP a Jerez: gli orari di oggi

Le qualifiche del GP di Spagna della MotoGP sul circuito di Jerez iniziano oggi alle ore 14:10 italiane. Dopo le prove libere 3 che si terranno dalle 09:55 alle 10:40 i centauri della classe regina torneranno in pista alle 13:30 per le FP4. A seguire ci saranno le qualifiche vere e proprie con Q1 e Q2, a partire dalle ore 14.10. Le qualifiche determineranno la griglia di partenza della gara di domani. Nell'ultima qualifica della top-class del Motomondiale disputatasi sul circuito di Jerez de la Frontera, nel 2021, a conquistare la pole fu Fabio Quartararo che precedette Franco Morbidelli e Jack Miller.

Qualifiche MotoGP del GP Spagna a Jerez dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del Gran Premio di Spagna della MotoGP 2022 in programma oggi sono trasmesse in diretta TV e in live streaming su Sky e su TV8. Gli abbonati alla pay-tv possono vedere la qualifiche di Jerez della MotoGP sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini, e anche in streaming tramite l'app SkyGo. Per vederle su NOW è invece necessario aver sottoscritto il pass sport. Le qualifiche del GP di Spagna della MotoGP di oggi sono trasmesse in diretta TV e in live streaming anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Le caratteristiche del circuito di Jerez

Ad ospitare il GP di Spagna della MotoGP 2022 sarà il circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera situato vicino a Cadice in Andalusia. È un tracciato di 4,4 chilometri, con 8 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 607 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Jerez è un tracciato altamente impegnativo per i freni: le frenate sono 12 per un totale di 35 secondi al giro. Delle 12 frenate due sono considerate altamente impegnative per i freni, cinque sono di media difficoltà mentre le restanti cinque sono scarsamente impegnative.

La staccata alla curva 6 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 300 km/h ed entrano in curva a 68 km/h dopo 5,4 secondi di decelerazione. Il record della pista nelle qualifiche della MotoGP appartiene a Fabio Quartararo che nel 2020 conquistò la pole fermando il cronometro sull'1'36.705.