Tutto pronto per la settima gara del campionato Mondiale 2020 di MotoGP. Dopo il GP di San Marino, oggi la classe regina del Motomondiale tornerà in pista a Misano per il GP dell'Emilia Romagna. Sul circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli proseguirà dunque la caccia al titolo iridato detenuto da Marc Marquez che è ancora fuori per infortunio. Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Joan Mir e Valentino Rossi tenteranno dunque di ripetere quanto fatto sette giorni fa, vorranno fare meglio invece l'attuale leader del Mondiale Andrea Dovizioso e i suoi principali contendenti Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

A che ora inizia il gran premio di Moto GP oggi

Il gran premio dell'Emilia Romagna a Misano inizia oggi alle ore 14. Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza del circuito italiano a caccia del successo. Nella scorsa gara di MotoGP su questo tracciato, disputatasi domenica scosra, ad imporsi è stato Franco Morbidelli che con la Yamaha del team Petronas ha tagliato il traguardo davanti al connazionale della Ducati Pramac Francesco "Pecco" Bagnaia e all'alfiere della Suzuki Joan Mir che ha superato all'ultima curva Valentino Rossi che ha visto così sfumare nel finale il 200° podio nella classe regina del Motomondiale.

MotoGP in tv oggi: dove vederla in tv e streaming

Tutte le gare del Mondiale 2020 di MotoGP in Italia saranno trasmesse in diretta TV e in diretta streaming da Sky e DAZN. Per quanto riguarda il GP dell'Emilia Romagna di Misano la gara sarà trasmessa dall'emittente satellitare su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e su Sky Sport Uno (canale 201). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la gara in streaming sull'app SkyGo. Inoltre la corsa di Misano sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme online DAZN e NowTV.

GP Emilia Romagna (Misano-2) in chiaro su TV8 in diretta

La gara del GP dell'Emilia Romagna sul circuito di Misano sarà visibile in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). In occasione del secondo gran premio italiano della stagione l'emittente satellitare ha infatti deciso di dare anche ai non abbonati la possibilità di seguire la corsa di casa in diretta dalle ore 14 e non in differita come accade invece per gli altri GP del Mondiale 2020 di MotoGP.