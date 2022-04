MotoGP GP Spagna, prove libere 3 a Jerez: Bagnaia davanti a tutti, Quartararo e Nakagami inseguono Pecco Bagnaia si mette davanti a tutti nelle terze prove libere del MotoGP GP Spagna 2022: alle sue spalle ci sono la Yamaha di Quartararo e la Honda di Nakagami.

A cura di Vito Lamorte

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna ha visto Francesco Bagnaia davanti a tutti, che ha messo in mostra sicurezza in pista e serenità. Come l’anno scorso sfida apertissima con Fabio Quartararo: tra i due ci sono solo 67 millesimi. A Jerez sono stati decisi i dieci piloti che potranno cominciare le qualifiche direttamente dal turno decisivo, senza dover passare per il segmento preliminare. Pecco ha piazzato il miglior tempo assoluto (1’36″782) assicurandosi così di non passare per la Q1.

Alle spalle di Bagnaia e Quartararo si è piazzato Nakagami, con Marc Marquez al quarto posto che negli ultimi 10 minuti ha provato a cercato di tirare la sua moto il più possibile, dopo che ieri, nella Safety Commission aveva avuto un duro scontro con Aleix Espargaro. Enea Bastianini è entrato nei dieci, davanti ad Espargaro, Joan Mir, Jorge Martin e Jack Miller. Alex Rins sarà costretto a passare dalla Q1.

Inizieranno così dal primo segmento della qualifica anche Zarco (Ducati Pramac) 12°, Franco Morbidelli (Yamaha) 15°, Miguel Oliveira (KTM) 16°, Pol Espargaró (Honda) 17°. Marco Bezzecchi (Ducati VR46) si è confermato come il debuttante più rapido piazzandosi undicesimo, ad appena 77 millesimi dalla qualificazione diretta in Q2.

I piloti e i team hanno lavorato sul passo e la Ducati è riuscita ad avere la meglio su tutti: da sottolineare come sia utilizzata mescola media all’anteriore, che difficilmente potrà essere usata domani in gara visto che il caldo dovrebbe portare quasi tutti a scegliere la dura.

MotoGP GP Spagna, tempi risultati prove libere 3 a Jerez