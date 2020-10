Il campionato Mondiale 2020 di MotoGP riparte da Le Mans. Dopo la pausa seguita al GP della Catalogna, i piloti della classe regina del Motomondiale nel prossimo week end saranno impegnati nel GP di Francia, nono round iridato che si disputerà sul circuito Bugatti di Le Mans. Dopo la vittoria di Barcellona dunque il francese Fabio Quartararo tenterà di bissare il successo nel GP di casa per allungare in classifica sugli inseguitori Joan Mir, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales.

Gli orari del GP di Francia 2020 a Le Mans di MotoGP

Andiamo quindi a vedere quale sarà il programma di questo nono appuntamento con il Mondiale 2020 della MotoGP. Ecco gli orari del GP di Francia che prenderà ufficialmente il via a Le Mans con la prima sessione delle prove libere prevista venerdì 9 ottobre alle 9:55 e si concluderà con la gara di domenica 11 ottobre:

Venerdì 9 ottobre

FP1: 9:55 – 10:40

FP2: 14:10 – 14:55

FP3: 9:55 – 10:40

FP4: 13:30 -14:00

Qualifiche Q1: 14:10 – 14:25

Qualifiche Q2: 14:35 – 14:50

Gran Premio: 13:00

GP Le Mans: dove vederlo in diretta TV e streaming

Tutti i week end di gara del Mondiale 2020 della MotoGP in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky e DAZN. Per quanto riguarda il GP di Francia prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull'app SkyGo e per gli abbonati su NowTv. Sempre in streaming sarà possibile seguire il week end del gran premio che si terrà sul circuito di Le Mans anche su DAZN. Qualifiche e gara saranno inoltre visibili in differita anche in chiaro su TV8. Ecco il palinsesto completo: