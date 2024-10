video suggerito

MotoGP, gli orari di qualifiche e gara sprint del GP Thailandia su TV8 e Sky: dove vederla in TV e streaming Domani mattina si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP della Thailandia della MotoGP 2024: gli orari e dove vedere l'azione in pista a Buriram in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky.

A cura di Michele Mazzeo

Domani mattina la MotoGP 2024 torna in pista sul circuito di Buriram per le Qualifiche e la Gara Sprint del GP della Thailandia. Si riparte dal successo di Marc Marquez a Phillip Island dove Jorge Martin ha allungato in classifica su Pecco Bagnaia che ora è dunque a 20 punti dalla testa del Mondiale.

Nelle prequalifiche ad impressionare tutti è stato Marc Marquez che ha anche abbondantemente battuto il record della pista thailandese al termine di una sessione che ha visto cinque Ducati nelle prime sei posizioni (dietro all'otto volte campione del mondo ci sono infatti i due contendenti per il titolo intramezzati da Enea Bastianini e Franco Morbidelli 6° dietro anche l'Aprilia di Vinales), sette nella top-10 (con Alex Marquez 8° e Marco Bezzecchi 9°).

Insieme a loro a staccare il pass diretto per la Q2 di sabato mattina sono stati il rookie della KTM Pedro Acosta e il pilota del team LCR Honda Johann Zarco. Tutti gli altri invece si giocheranno nella Q1 gli ultimi due posti rimasti per la fase più calda della qualifica. Le Qualifiche e la Sprint Race del GP della Thailandia di domani mattina si potranno vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro su TV8 e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

Gli orari TV del GP Thailandia di MotoGP: a che ora iniziano qualifiche e gara sprint a Buriram

Il programma del sabato del GP della Thailandia della MotoGP 2024 prevede che alle ore 05:10 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere della classe regina. Alle ore 05:50 iniziano invece le qualifiche con Q1 e Q2 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la Sprint Race e la gara della domenica.

La partenza della gara sprint da 13 giri del Gran Premio della Thailandia della MotoGP 2024 è invece fissata alle ore 10:00 (ora italiana). Questi dunque gli orari della diretta TV su Sky e TV8 per qualifiche e gara sprint della classe regina del Motomondiale che vanno in scena sabato 28 settembre sul tracciato di Buriram.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

Sabato 26 ottobre

05:10 – 05:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

05:50 – 06:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

10:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Qualifiche e sprint race MotoGP, dove vederle

Le qualifiche e la sprint race del GP della Thailandia della MotoGP saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW.

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP della Thailandia della MotoGP inoltre saranno trasmesse in diretta TV anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it.