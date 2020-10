Il freddo. La temperatura bassa in pista che non permette alle gomme di scaldarsi e rendere al meglio. L'asfalto umido che può rappresentare una insidia ulteriore. Valentino Rossi indica, uno alla volta, quali sono gli intoppi maggiori per il prossimo Gran Premio di Le Mans. La MotoGp fa tappa in Francia nel periodo meno indicato della stagione, considerate le condizioni climatiche. La necessità di comporre nel migliore dei modi il calendario dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus ha costretto scuderie e piloti a ritmi serrati. Com'è andata la giornata di libere per il ‘dottore'? È lui stesso a spiegare quali sono le sensazioni nonostante le difficoltà incontrate.

Sono riuscito ad avere un buon ritmo – ha ammesso Rossi ai microfoni di Sky – e io stesso in moto mi sentivo bene. Il problema è che con il freddo e la temperatura della pista bassa è difficile spingere con le gomme slick. Di mattina è andata bene ma nel pomeriggio, quando l'asfalto si presentava metà asciutto e metà bagnato, bisognava fare molta attenzione.

Freddo e umidità. Rossi si concentra su questi due fattori quando pensa alle prossime ore e alla gara in programma domenica. "Hanno reso questo tracciato molto difficile", aggiunge prima di regalare una battuta sull'ambizione mondiale e sulla possibilità di essere in corsa per il decimo titolo della carriera. Il pilota di Tavullia sorride, non usa giri di parole e dice chiaramente cosa può aspettarsi dalle sfide in calendario.

Nelle ultime gare ho buttato via troppi punti che sarebbero stati importanti – le parole del ‘dottore' -. Cerchiamo di essere competitivi e veloci in tutte le piste. È questo il nostro obiettivo adesso.

Ultima riflessione dedicata all'incidente che ha visto protagonista suo fratello, Luca Marini, in Moto 2. Per fortuna il pilota sta bene e, in base agli ultimi esami, non ha riportato alcuna frattura o lesione alla caviglia sinistra.