MotoGP 2025, ultime news sul mercato piloti: Ducati sceglie Marquez, Martin in Aprilia, Bastianini in KTM

Il Mondiale 2024 della MotoGP è in pieno svolgimento, ma con i diversi annunci arrivati negli ultimi giorni (il ritiro di Aleix Espargaro, l'ufficialità di Jorge Martin in Aprilia e Marc Marquez prescelto dalla Ducati per sostituire Enea Bastianini che andrà in KTM nel team GasGas) i riflettori sono già puntati sul campionato 2025. Le trattative sono ancora aperte con alcune selle ancora libere, ma i movimenti di mercato fin qui definiti hanno già coinvolto diversi degli 11 team e dei 22 piloti che dal prossimo anno comporranno la griglia di partenza della classe regina del Motomondiale.

I piloti MotoGP già confermati per il Mondiale 2025

In attesa che si ufficializzino gli altri trasferimenti e si definiscano le operazioni di mercato attualmente in corso (Marc Marquez in Ducati ed Enea Bastianini nel team GasGas della KTM) ad oggi sono soltanto otto i piloti che hanno firmato un contratto per il 2025 e sono dunque certi di correre nella classe regina durante la prossima stagione. Lo sono Brad Binder e Pedro Acosta che andranno a comporre la lineup del team factory della KTM (ad oggi unica squadra ad aver ufficializzato la coppia con cui scenderà in pista nel prossimo campionato); lo è il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia che, forte del recente rinnovo di contratto, resterà nel team ufficiale della Ducati, così come Fabio Quartararo rimarrà in Yamaha, Luca Marini in Honda HRC e Johann Zarco nel team LCR satellite della casa giapponese.

Oltre a questi sette piloti che sanno già anche la squadra con cui correranno, c'è ne è un ottavo che però non sa ancora quale sarà il suo team: la Ducati ha infatti già annunciato che l'attuale leader della Moto2 Fermin Aldeguer sarà in MotoGP nel 2025. Il giovanissimo spagnolo andrà dunque in uno dei team privati motorizzati dalla casa di Borgo Panigale, cioè al team Pramac (se dovesse rinnovare la partnership e non cedere alle insistenti lusinghe della Yamaha), al team Gresini o al team VR46.

Marc Marquez in Ducati, Martin in Aprilia e Bastianini in KTM: le ultime news del mercato piloti

Ad animare il mercato piloti negli ultimi giorni è stata senza dubbio la difficile scelta a cui è stata chiamata la Ducati che dovuto prendere una decisione riguardo a chi sarà il compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel team ufficiale al via della MotoGP 2025. Decisione che inizialmente era caduta su Jorge Martin ma che alla fine, dopo il suo ultimatum, ha premiato Marc Marquez che vestirà dunque di rosso (manca solo l'annuncio ufficiale ma la trattativa non è più in discussione).

Questo ha inevitabilmente portato lo scartato Jorge Martin e il sostituito Enea Bastianini a guardarsi intorno e accettare un trasferimento presso altri costruttori: lo spagnolo è già stato ufficializzato dall'Aprilia dove prenderà la sella lasciata libera da Aleix Espargaro che si ritirerà al termine della stagione; l'italiano invece andrà nel team GasGas satellite della KTM ma avrà stessa moto e stessi materiali dei due piloti del team ufficiale.

I piloti che non hanno ancora un contratto per la MotoGP 2025

Ad oggi, escluso Aleix Espargarò che ha annunciato il ritiro al termine del 2024, sono ben 12 i piloti che attualmente corrono in MotoGP che non hanno ancora la certezza di corrervi anche nella prossima stagione. Lunga infatti la lista dei centauri che hanno un contratto in scadenza al termine dell'attuale campionato e non hanno ancora firmato un rinnovo o un accordo con un altro team per il Mondiale 2025:

Maverick Vinales (Aprilia)

Jack Miller (KTM)

Alex Rins (Yamaha)

Joan Mir (Honda)

Franco Morbidelli (Pramac)

Alex Marquez (Gresini)

Marco Bezzecchi (VR46)

Fabio Di Giannantonio (VR46)

Miguel Oliveira (Trackhouse)

Raul Fernandez (Trackhouse)

Augusto Fernandez (GasGas)

Takaaki Nakagami (LCR)

Più della metà delle moto disponibili ancora libere per la MotoGP 2025

Considerando le due trattative già definite ma non ancora ufficializzate c'è ancora più della della metà delle moto disponibili per la MotoGP 2025 ancora libere. Sistemato il team ufficiale, ad oggi restano ancora cinque Ducati libere tra Pramac, team Gresini e team VR46. Per quanto riguarda i team factory invece sono tre le selle ancora libere: uno in Aprilia, uno in Yamaha e uno in Honda. La casa di Noale inoltre deve ancora decidere i due piloti per il proprio team satellite Trackhouse, mentre il team LCR e GasGas non hanno ancora scelto chi saranno i rispettivi compagni di squadra di Johann Zarco ed Enea Bastianini.

Le coppie di piloti dei team della MotoGP 2025 ad oggi

Ducati: Francesco Bagnaia (confermato) – (Marc Marquez)*

Aprilia: Jorge Martin (nuovo) – ?

KTM: Brad Binder (confermato) – Pedro Acosta (nuovo)

Yamaha: Fabio Quartararo (confermato) – ?

Honda: Luca Marini (confermato) – ?

Pramac Ducati: (Fermin Aldeguer)* – ?

Gresini Ducati: ? – ?

VR46 Ducati: ? – ?

Trackhouse Aprilia: ? – ?

GasGas KTM: (Enea Bastianini)* – ?

LCR Honda: Johann Zarco (confermato) – ?

*non ancora annunciato ufficialmente

