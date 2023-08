MotoGP 2023, le prove libere del GP Austria: orari e dove vederle in TV Le prove libere del mondiale di MotoGP sul circuito di Spielberg in Austria, gli orari di FP1, FP2 e FP3 di tutte le classi del Motomondiale sul tracciato austriaco e dove vederle in diretta TV su Sky.

A cura di Fabrizio Rinelli

La MotoGP torna in pista con il GP d'Austria sul circuito di Spielberg. Le sessioni di prove libere seguiranno il nuovo format con le sole FP2 della durata di un'ora che andranno a stabilire i 10 piloti che accederanno direttamente alla Q2 delle qualifiche in programma nella giornata di sabato. La prima sessione di libere servirà dunque per far capire ai piloti tutte le caratteristiche della pista, le difficoltà e le insidie prima di giocarsi tutto nelle qualifiche. Gli orari delle libere sono quelli soliti al pari degli orari della diretta TV e in streaming su Sky e NOW. Non è prevista invece la visione in chiaro e gratis delle libere su TV8, nemmeno in differita. Occhi puntati soprattutto sulle Ducati, in particolare quelle guidate da Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Prove libere MotoGP GP Austria, gli orari TV di libere 1, 2 e 3

Le prove libere della MotoGP del Gran Premio d'Austria prenderanno il via a partire dalle ore 10:40 con la prima sessione. Le FP1 della classe regina inizieranno il lungo weekend che ci porterà alla gara di domenica 20 agosto. Le FP2 sono invece in programma a partire dalle ore 14:55. L'ultima sessione di libere in Austria avrà poi inizio alle ore 10:05 di sabato 19 agosto.

Il programma completo con gli orari delle prove libere del GP d'Austria del Motomondiale 2023:

Venerdì 18 agosto

Prove libere 1 Moto3: 8:55

Prove libere 1 Moto2: 9:45

Prove libere 1 MotoGP: 10:40

Prove libere 2 Moto3: 13:15

Prove libere 2 Moto2: 14:00

Prove libere 2 MotoGP: 14:55

Sabato 19 agosto

Prove libere 3 Moto3: 8:35

Prove libere 3 Moto2: 9:20

Prove libere 3 MotoGP: 10:05

MotoGP, dove vedere le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Spielberg

Le prove libere del GP d'Austria della MotoGP 2023 saranno trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. Dalla Moto 3 alla classe regina, le libere saranno disponibili sui canali Sky Sport Summer (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Per tutti gli abbonati anche la possibilità di poter assistere alle libere in live streaming su Sky Go e su NOW con "pass sport". Le sessioni di prove libere del GP d'Austria non saranno invece disponibili in chiaro su TV8.

Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio d'Austria della MotoGP 2023:

Venerdì 18 agosto (Prove libere 1 e 2)

FP1: ore 10:40 – diretta TV su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208)

FP2: ore 14:55 – diretta TV su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208)

Sabato 19 agosto (Prove libere 3)

FP3: ore 10:05 – diretta TV su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208)