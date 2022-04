MotoGP 2022, gli orari e il programma su TV8 e Sky del GP Argentina Per la MotoGP comincia il weekend del GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Il programma e gli orari TV su Sky e TV8 di prove libere, qualifiche e gara del terzo round del Motomondiale 2022.

A cura di Michele Mazzeo

Il Motomondiale 2022 nel weekend fa tappa a Termas de Rio Hondo per il terzo appuntamento stagionale. Da venerdì 1 a domenica 3 aprile sul circuito argentino è infatti in programma il GP d'Argentina della MotoGP. Assente Marc Marquez, fermato dai medici dopo la ricomparsa della diplopia in seguito alla brutta caduta nel warm-up a Mandalika, tutti i riflettori saranno puntati sul campione del mondo in carica Fabio Quartararo ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Sperano di ripetersi invece Enea Bastianini e Miguel Oliveira, trionfatori delle prime due gare del campionato con l'italiano del Team Gresini intenzionato a mantenere la leadership nella classifica iridata. Mentre andrà a caccia di riscatto dopo un inizio non brillante l'alfiere della Ducati Pecco Bagnaia. Ma il weekend di gara non inizierà oggi. La decisione è stata presa a meno di ventiquattrore dal via a causa di problemi logistici.

Cinque voli cargo che avrebbero dovuto spedire materiale del paddock dall'Indonesia a Tucuman giungeranno solo venerdì in Argentina e per questo l'intero weekend di gara è stato posticipato di un giorno. I piloti saranno costretti agli straordinari e dovranno effettuare le due sessioni di libere e le Qualifiche tutte nello stesso giorno, sabato. Uno dei cargo che portava il materiale da un continente all'altro ha avuto un problema durante una sosta e da lì si è accumulato il ritardo, che cancella il venerdì di libere. Le sessioni di libere e qualifiche del sabato sono tutte ridotte, dureranno molto meno. Ciò significa anche che ci sarà molto meno spazio per sbagliare. I piloti sono avvertiti e dovranno fare attenzione estrema.

MotoGP su Sky, orari TV del GP Argentina a Termas de Rio Hondo

L'intero fine settimana di gara sul circuito di Termas de Rio Hondo che si apre sabato con le prove libere e si chiude domenica 3 aprile con le gare sarà trasmesso in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Si potrà vedere tutto anche in live streaming sulle app di SkyGo e, previo acquisto del pass ‘Sport', su NOW. Ecco quindi cosa ci riserva il programma del GP d'Argentina 2022, con gli orari e il palinsesto nel dettaglio di tutte le sessioni in pista di MotoGP, Moto3 e Moto2.

Leggi anche MotoGP GP Indonesia a Mandalika su TV8 e Sky: dove vederlo

Sabato 2 aprile: prove libere

Moto3

Libere 1: 8:45 – 9:25

Libere 2: 11:35 – 12:15

Libere 1: 8:45 – 9:25 Libere 2: 11:35 – 12:15 Moto2

Libere 1: 9:40 – 10:20

Libere 2: 12:30 – 13:10

Libere 1: 9:40 – 10:20 Libere 2: 12:30 – 13:10 MotoGP

Libere 1: 10:35 – 11:20

Libere 2: 13:25 – 14:10

Sabato 2 aprile: qualifiche

Moto3

Libere 3: 14:35 – 14:50

Qualifiche: 15:00 – 15:15

Libere 3: 14:35 – 14:50 Qualifiche: 15:00 – 15:15 Moto2

Libere 3: 15:30 – 15:45

Qualifiche: 15:55 – 16:10

Libere 3: 15:30 – 15:45 Qualifiche: 15:55 – 16:10 MotoGP

Libere 3: 16:25 – 16:55

Libere4: 17:05 – 17:20

Qualifiche: 17:30 – 17:45

Domenica 3 aprile: gara

Moto3

Warm Up: 15:00 – 15:10

Gara: 17:00

Warm Up: 15:00 – 15:10 Gara: 17:00 Moto2

Warm Up: 15:20 – 15:30

Gara: 18:20

Warm Up: 15:20 – 15:30 Gara: 18:20 MotoGP

Warm Up: 15:40 – 16:00

Gara: 20:00

Gli orari su TV8 del GP Argentina di MotoGP, la programmazione in chiaro

Niente diretta TV in chiaro per il terzo appuntamento del Mondiale della MotoGP 2022. Le qualifiche e le gare del GP dell'Argentina di scena a Termas de Rio Hondo sabato 2 e domenica 3 aprile infatti verranno trasmesse in TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma soltanto in differita. Questi gli orari:

Sabato 2 aprile

Ore 21:30 – Sintesi qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) GP Argentina in differita in chiaro su TV8

Ore 21:30 – Sintesi qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) GP Argentina in differita in chiaro su TV8 Domenica 3 aprile

Ore 22:15 – Gara della MotoGP in chiaro su TV8 in differita

Le caratteristiche del circuito di Termas de Rio Hondo

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia il GP dell'Argentina torna nel calendario del Motomondiale con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 che tornano dunque a sfrecciare sul circuito di Termas de Rio Hondo. Quello argentino è un tracciato di 4,8 chilometri, con 9 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1076 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Termas de Rio Hondo è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono tredici per un totale di 40 secondi al giro. Delle otto frenate solo una è considerata altamente impegnativa per i freni, sei sono di media difficoltà mentre la restante è scarsamente impegnativa. La staccata alla curva 5 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 320 km/h ed entrano in curva a 76 km/h dopo 6,3 secondi di decelerazione.

Per la gara della MotoGP a Termas de Rio Hondo sono previsti 25 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 120,2 km. Il record della pista appartiene a Marc Marquez che nel 2014 su questo tracciato in qualifica ha fermato il cronometro sull'1'37″683.