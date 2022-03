Bastianini trionfa in Qatar con la Gresini Racing: l’Italia dà spettacolo nel Motomondiale Bastianini vince il Gp del Qatar. Un successo strepitoso per l’italiano che guida una Ducati del Team Gresini. Secondo Binder. L’Italia ha colto tre successi a Losail.

A cura di Alessio Morra

Enea Bastianini strepitoso. L'italiano che guida una Ducati del Team Gresini ha vinto in modo meraviglioso il Gran Premio del Qatar, il primo della stagione 2022 della MotoGP. Partito dalla prima fila, ha perso posizioni al via, ma non si è scoraggiato e a suon di sorpassi si è preso la prima posizione. Secondo Binder. Terzo Pol Espargaro.

Bastianini non è scattato nel migliore dei modi, è stato frenato da un errore al via di Martin, che è passato in pochi metri dalla pole all'ottavo posto. Il riminese non si è scomposto e dalla quinta posizione ha iniziato la sua rimonta conscio dell'avere la moto migliore del lotto oggi a Losail. Giro record per riavvicinarsi ai primi, poi ha sfruttato un duello tra Binder e Marc Marquez per piazzarsi sul podio, terzo posto da sornione per lui che poi ha messo nel mirino proprio Binder che ha infilato in scioltezza. A quel punto c'era da superare Pol Espargaro, che aveva un abbondante secondo di vantaggio, velocemente vaporizzato. Sul rettilineo, a tre giri dal termine, Bastianini svernicia lo spagnolo che poi sbaglia, va larghissimo e perde anche la seconda posizione.

Enea da campione qual è non trema, tiene la prima posizione e nel finale tiene a bada un pimpante Binder. Gioia vera per la primo successo in MotoGP di questo ragazzo di talento che va pure al comando in campionato e completa una giornata memorabile per l'Italia che ha vinto anche in Moto 2 (con Celestino Vietti) e in Moto 3 (con Migno). Tanta gioia, ma anche tante lacrime. Perché nel box del Team Gresini Racing tutti hanno pensato a Fausto, il fondatore della scuderia scomparso nel 2021 per colpa del Covid. La moglie Nadia e i figli gestiscono il team e oggi festeggiano il successo.

Per il resto gara anonima di Quartararo, Bagnaia e Martin ritirati, come Bezzecchi e Miller. Sul podio con Bastianini sono saliti Binder e Pol Espargaro, quinto Marc Marquez che era partito bene, ma che non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori.