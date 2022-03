Moto GP, Miguel Oliveira su KTM domina sul bagnato nel GP di Indonesia: Quartararo secondo Miguel Oliveira su KTM ha vinto da dominatore il GP di Indonesia di MotoGP. La gara si è corsa sul bagnato, con distanza ridotta da 27 a 20 giri. Il podio è completato da Fabio Quartararo su Yamaha e Johann Zarco su Ducati.

È stata gara bagnata in Indonesia, per il secondo Gran Premio stagionale di MotoGP: ha vinto il portoghese Miguel Oliveira su KTM, davanti a Fabio Quartararo su Yamaha e Johann Zarco su Ducati. Male Pecco Bagnaia, solo 15°, mentre Enea Bastianini termina 11° ma mantiene la prima posizione nel Mondiale. Primo degli italiani è Franco Morbidelli, settimo con la sua Yamaha. Il terribile acquazzone abbattutosi sul circuito di Mandalika nelle ore precedenti la partenza aveva ritardato la gara, poi regolarmente iniziata con un'ora e un quarto di ritardo rispetto all'orario inizialmente fissato delle 8 italiane.

Oliveira partiva dalla settima posizione in griglia, ma ha dimostrato di essere il pilota più a suo agio sul bagnato. Il 27enne portoghese è velocemente risalito ed ha passato Jack Miller al quinto giro. Da lì in poi il suo è stato un assolo: il pilota della KTM prima ha allungato, poi ha controllato agevolmente il resto del lotto. Alle sue spalle si sono piazzati il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che negli ultimi giri ha rimontato con la sua Yamaha dalla quinta posizione fino alla seconda, e il ducatista della scuderia Pramac Johann Zarco. Seguono Jack Miller su Ducati ufficiale e le due Suzuki di Rins e Mir.

Non è andata bene per Pecco Bagnaia, già a secco nel GP d'esordio in Qatar a causa di una caduta, e mai in lotta per le prime posizioni a Mandalika: l'alfiere della Ducati ufficiale, che aveva chiuso la scorsa stagione in maniera strepitosa, si è dovuto accontentare soltanto della 15ª piazza. Appena meglio di lui ha fatto Enea Bastianini del Team Gresini, vincitore due settimane fa in Qatar: il 24enne riminese si è classificato 11° ed è riuscito a conservare la testa della classifica del Mondiale.