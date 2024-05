Martin vince il pazzo Gp Francia: ma a Le Mans il capolavoro è di Marc Marquez, Bagnaia chiude terzo

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Martin vince il GP Francia di MotoGP sul circuito di Le Mans. Il pilota della Pramac si lascia alle spalle Marc Marquez che ha chiuso secondo e Bagnaia terzo. Sin dall'inizio della gara la grande incertezza era il meteo e la temperatura in pista che poteva mettere a serio rischio la pressione delle gomme. Ma questo non è stato un problema evidentemente per Martin che nei 27 giri totali di Le Mans ha mostrato carattere e ferocia per prendersi la vittoria. Bagnaia parte subito forte superando in avvio Martin prendendosi la prima posizione, lo spagnolo però resta sugli scarichi di Pecco non mollandolo un attimo. Alle loro spalle Di Giannantonio si porta fino alla terza posizione tallonato da un Marc Marquez pazzesco che rimonta quattro posizioni dopo la partenza dall'ottava casella e alla fine riesce a superare il pilota italiano.

Nel frattempo cadono Acosta e soprattutto Bezzecchi che dopo il crash della Sprint va giù anche in gara. A 9 giri dalla fine poi Bagnaia e Martin danno il via alla loro battaglia serrata a colpi di sorpassi e controsorpassi. Un duello pazzesco che permette anche a Bastianini e Marquez di guadagnare terreno sui due primatisti di testa. Il Cabroncito si mette alle spalle di Bagnaia e tenta l'impresa mettendo nel mirino anche Martin in testa formando un trio di piloti incollati. Il finale è incredibile con i tre piloti incollati e in grado di poter prendere la prima posizione. Alla fine a spuntarla è Martin che vince il Gp Francia a Le Mans davanti a Marc Marquez che all'ultimo giro supera Bagnaia che chiude terzo.

L'ordine d'arrivo a Le Mans:

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Enea Bastianini (Ducati)

5. Maverick Vinales (Aprilia)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Franco Morbidelli (Ducati)

8. Brad Binder (KTM)

9. Aleix Espargarò (Aprilia)

10. Alex Marquez (Ducati)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Augusto Fernandez (KTM)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Luca Marini (Honda)

Rit. Jack Miller (KTM)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit. Miguel Oliveira (Aprilia)

Rit. Joan Mir (Honda)

Rit. Marco Bezzecchi (Ducati)

Rit. Pedro Acosta (KTM)

