A 81 anni è morto Jurgen Hubbert. Questo nome forse non dice molto nemmeno ai più grandi appassionati di Formula 1, ma è un nome importante. Perché Hubbert è stato l'uomo che ha riportato la Mercedes in Formula 1. Il suo mondo lo ha ricordato con affetto e rispetto. La Mercedes è stata la prima a twittare e seccamente ha scritto: "Siamo profondamente tristi per la scomparsa del Professor Jürgen Hubbert, ex consigliere di amministrazione di Daimler AG. Lui è stato ambasciatore della nostra azienda 40 anni. Ci mancherà".

I titoli con la McLaren

Hubbert era nato nel 1939 e dopo essersi laureato a Stoccarda, ha avuto una carriera eccezionale e ha capito che la Mercedes doveva entrare a far parte del mondo dello sport. Così arrivò il DTM prima della Formula 1. A metà degli anni '90 la Mercedes ritorna lo fa da motorista e dopo annate alterne, tra successi e delusioni, giungono i due titoli di Mika Hakkinen che vince nel 1998 e nel 1999 con la McLaren Mercedes.

Ola Kallenius, il presidente del Cda Mercedes, ha onorato Hubbert e ha ricordato il suo soprannome quello di ‘Signor Mercedes'. Grazie a Hubbert sono stati prodotti anche tanti veicoli stradali, che hanno modificato o meglio modernizzato il marchio della casa di Stoccarda:

Jurgen Hubbert era il signor Mercedes. Con integrità, spirito innovativo e grande successo, ha plasmato per sempre Mercedes-Benz. Sotto la sua responsabilità, è stata lanciata un’offensiva di prodotto storica con veicoli innovativi come la Classe A e M. In qualità di leader, è stato in grado di integrare e motivare i suoi team con la passione per la tecnologia e gli standard più elevati. È si è assicurato per sempre l’apprezzamento dell’intera famiglia Mercedes.

Infine è giunto un post del presidente della Formula 1 Stefano Domenicali che ha detto: "La F1 è profondamente rattristata dalla scomparsa di Jurgen Hubbert. Era un uomo incredibile, un amico e mancherà molto. Il mio personale cordoglio alla famiglia in questo momento".