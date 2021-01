Morto Hubert Auriol. Il leggendario pilota francese vinse la Dakar con auto e moto

Il grande Hubert Auriol è morto, aveva 68 anni. Il suo nome sarà per sempre legato a quello della Dakar, ed è curioso pensare che Auriol muore proprio mentre si disputa la corsa che lui ha vinto per primo con le auto e che ha poi vinto anche con le moto. E della Dakar è stato anche direttore. Malato da tempo era stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito dal Covid.