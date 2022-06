Morbidelli è una mina vagante ad Assen, pericolo in pista: “Ho rischiato di centrarlo in pieno” Franco Morbidelli è stato penalizzato dopo le libere per il Gp di MotoGP ad Assen. Il pilota della Yamaha è stato duramente contestato da Enea Bastianini per la sua guida pericolosa che ha creato non pochi pericoli in pista.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il weekend della MotoGP in vista del GP d'Olanda ad Assen si è aperto con le libere che sono state a dir poco movimentate. A spaventare tutti è stato Enea Bastianini che è caduto rovinosamente sull'asfalto bagnato come un proiettile a quasi 300km/h. Una scivolata violentissima per il pilota del team Gresini che fortunatamente si è fermato sulla ghiaia che ha frenato la sua caduta. Il pilota sembrava diretto verso le barriere metalliche ma per buona pace di tutti i presenti al paddock è riuscito a fermarsi.

Ma per Bastianini questa è stata una giornata a dir poco nera. Dopo l'incidente è finito poi anche fuori dalla TOP-10 anche per colpa di un Franco Morbidelli un po' troppo spericolato e disattento. Bastianini infatti ha voluto spiegare ai microfoni di Sky quanto accaduto in pista predicando maggiore attenzione allo stesso Morbidelli evitando di rischiare che qualcuno potesse realmente farsi male. E infatti il pilota della Yamaha è stato anche penalizzato per aver ostacolato Bastianini. Ma cosa è successo davvero?

Bastianini è finito fuori dalla TOP–10

"Franco per due volte di fila si è messo in mezzo, anche se era finito sul verde e il suo non sarebbe stato valido – spiega Bastianini subito dopo le libere e quasi incredulo per quanto visto – Non ho capito perché, ma va bene così". Il pilota del team Gresini si è detto comunque soddisfatto per quanto fatto in gara: "Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, sono andato abbastanza forte e ho trovato le giuste sensazioni – spiega ancora prima di tornare a parlare di Morbidelli – Queste cose non andrebbero fatte perché la prima è andata bene, la seconda ho rischiato di centrarlo in pieno. Forse stava pensando a qualcos'altro, ma è stata una mossa pericolosa".

Il rammarico di Bastianini è doppio: "Ho perso tanto con quella cosa, forse sarei stato in Q2 provvisoria – aggiunge un rammaricato Enea – Domani magari sarà asciutto e lo spero ma sono comunque sicuro che Franco non l'ha fatto apposta". Come specificato dagli Stewards, Morbidelli è accusato di aver creato "problemi di sicurezza" per essere andato troppo lentamente in curva 1 e incurva 13. Morbidelli prova a giustificarsi: "Sono andati fuori pista alla 11 e dietro ho visto che arrivava Enea molto veloce. Mi spiace, ci sta la penalità".