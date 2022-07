Mick Schumacher si confida in preda all’emozione: “Questa è la frase che dico a papà Michael” Dopo aver conquistato i suoi primi punti in Formula 1 nel GP della Gran Bretagna Mick Schumacher nel team radio ha parlato al presente di papà Michael svelando, in contrasto con la sua proverbiale riservatezza, un dettaglio privato del suo attuale rapporto con il leggendario padre dopo il terribile incidente che lo costringe a vivere sotto costante presidio medico da ormai 8 anni.

A cura di Michele Mazzeo

Mick Schumacher ricorderà a lungo il GP della Gran Bretagna della Formula 1 2022 vinto da Carlos Sainz. A Silverstone infatti il 23enne pilota della Haas, alla 31ª gara nel Circus, ha conquistato i suoi primi punti in F1 mettendo così fine alle critiche piovutegli addosso durante questa stagione e rispondendo anche alle sollecitazioni del suo team principal Gunther Steiner che ne aveva messo in dubbio la riconferma per il prossimo Mondiale. E soprattutto, riportando uno Schumacher a segnare punti in Formula 1 a distanza di quasi 10 anni dall'ultima volta, quando cioè papà Michael ottenne i suoi ultimi punti nel campionato arrivando settimo nel GP del Brasile del 2012.

L'ottavo posto conquistato in terra inglese (con il sorpasso su Verstappen mancato a pochi metri dal traguardo) è stato accolto come una vittoria dal giovane driver tedesco, dalla scuderia statunitense e anche dalla sua famiglia con mamma Corinna e la sorella Gina-Maria che sono intervenute in radio durante il tradizionale giro d'onore dopo la bandiera a scacchi per festeggiare il risultato ottenuto dall'amato Mick.

Giro d'onore nel quale il rampollo di casa Schumacher è stato travolto da un vortice di emozioni. Il suo ingegnere di pista e il team principal hanno elogiato la sua prestazione: "Mick, lavoro fantastico, grazie per la tua guida, finalmente è successo , guida impressionante, grazie" sono state infatti le parole dette da Steiner mentre il giovane pilota tedesco continuava a festeggiare per lo splendido risultato ottenuto. In preda alla gioia e all'entusiasmo per quanto aveva appena fatto sulla pista di Silverstone il driver si è anche lasciato andare ad una confessione su papà Michael (cosa molto insolita per lui sempre molto riservato a riguardo) che dopo aver scritto la storia della Formula 1, a causa di quel terribile incidente sugli sci del 2013, vive sotto costante presidio medico da oltre otto anni.

Festeggiando con il team durante il giro d'onore infatti Mick si è lasciato andare sfogando la propria gioia per essersi tolto di dosso un peso che evidentemente gravava molto su di lui: "Finalmente ragazzi, ve l'avevo detto che questo sarebbe stato il weekend! Siete fantastici ragazzi, fo*****mente brillanti, fo*****mente brillanti! Scusate le parolacce, ahah!". Nella concitazione del momento la mente del ragazzo è andata inevitabilmente al leggendario papà che non poteva essere lì a Silverstone per gioire insieme a lui: "Dimostra che si sbagliano e credi in te stesso. Questo è quello dico a papà" sono state difatti le parole del pilota della Haas dopo aver ottenuto i suoi primi punti in Formula 1.