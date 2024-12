video suggerito

Michael Schumacher diventerà nonno a 55 anni, l’emozionante annuncio della figlia Gina Gina, figlia dell’ex campione di Formula 1, ha condiviso la notizia sui social pubblicando un post simbolico, che richiama la sua passione per il mondo dei cavalli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gina Schumacher è incinta, darà alla luce una bambina ad aprile 2025 e renderà nonno suo padre, Michael. La figlia dell'ex campione del mondo di F1ha condiviso la notizia della sua gravidanza sui social, pubblicando un post a corredo di una foto nella quale ci sono un puledro e una serie di pallonici rosa. "Aspettiamo con impazienza l'arrivo della nostra bambina", è l'annuncio che arriva a pochi mesi di distanza dal matrimonio con Iain Bethke celebrato a fine settembre in una location speciale: la villa situata sulle colline di Port d'Andratx, nei pressi di Palma di Maiorca (Isole Baleari) che sua madre, Corinna, acquistò nel 2017 dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez.

Non ci sono prove tangibili (né foto né video) né conferme ufficiali sul fatto che l'ex ferrarista abbia partecipato fisicamente alla cerimonia. L'interpretazione data dalla scelta della coppia è simbolica: è il cosiddetto luogo del cuore, di alto valore affettivo per la famiglia dell'ex pilota tedesco che lì può godere della migliore assistenza possibile, protetto dalla cortina di privacy e dalla rete di riservatezza che c'è intorno alla sua persona.

Gina Schumacher ha 27 anni ed è una appassionata di cavalli, oltre a essere una cavallerizza di successo (nel 2019 si esibì indossando una livrea della Casa di Maranello). E questo spiega perché ha confessato che sta per diventare mamma con quella combo di immagini: una sella, un piccolo giubbotto, stivali mini e una corona di rose.

La relazione tra Gina e Iain è iniziata sette anni fa, nel 2023 c'è stato il fidanzamento ufficiale e sono iniziati i preparativi per le nozze. Chi è il marito della figlia di Schumacher? È figlio di un manager inglese e di un'insegnante tedesca: ha deciso di abbandonare la sua carriera di saltatore equestre per essere al fianco della dolce metà nella sua attività che si svolge tra la Svizzera e l'XCS Ranch, importante centro equestre in Texas di proprietà della famiglia Schumacher. Bethke possiede una scuderia (IB Horses) che si occupa di allevare e addestrare animali da competizione.

La bella notizia della figlia di Schumacher giunge in un momento particolare della famiglia, trovatasi al centro di un ricatto per estorcere un'ingente somma di denaro: circa 15 milioni di euro è il pagamento richiesto da un gruppo di persone attualmente a processo (l'ex agente di custodia e altri complici, compresa la figura di un'ex infermiera dedita alle cure dell'ex pilota) per non diffondere video, foto e altri documenti sensibili sulle condizioni attuali di salute di Schumi.