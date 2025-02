video suggerito

McLaren svela a sorpresa la nuova macchina F1 2025, è già scesa in pista: nascosto solo un dettaglio La McLaren ha sorpreso tutti diventando il primo team a mostrare la nuova macchina con cui Norris e Piastri correranno nel Mondiale di Formula 1 2025: nei video e nelle foto dello shakedown andato in scena sul circuito di Silverstone pubblicati all'improvviso sui social la scuderia di Woking ha però nascosto un dettaglio.

A sorpresa la McLaren ha svelato al mondo la MCL39, cioè la nuova monoposto con cui Lando Norris e Oscar Piastri correranno nel Mondiale di Formula 1 2025. Nessun evento di presentazione e nessuna cerimonia per la ‘prima' di quella vettura che, stando a quanto ha detto lo scorso campionato, arriva alla nuova stagione con i gradi di favorita. La scuderia britannica ha infatti deciso di anticipare la concorrenza e mandare subito in pista la macchina con cui cercherà di confermare il titolo costruttori vinto nel 2024 e andare anche all'assalto del titolo piloti che da quattro anni ha ormai un unico padrone, vale a dire Max Verstappen.

Cinque giorni prima dell'evento collettivo organizzato da Liberty Media a Londra, in cui tutti i team sveleranno almeno le livree della proprie monoposto per la nuova stagione, la McLaren ha deciso di rompere gli indugi e diventare la prima squadra a mostrare la vera vettura (cioè forme e soluzioni aerodinamiche) con cui i suoi piloti gareggeranno nel prossimo mondiale di Formula 1. Come lo ha fatto? Pubblicando all'improvviso sui propri profili social video e foto dello shakedown effettuato sulla pista di Silverstone.

La McLaren ha però nascosto un unico dettaglio: la livrea ufficiale che rivestirà la macchina di Norris e Piastri. La vettura che ha girato sul circuito britannico aveva infatti una livrea camouflage nera con macchie arancioni. Duplice il motivo di questa scelta. Da un lato tale rivestimento rende molto complicato definire da foto o video le linee precise della monoposto, dall'altro rispettare l'obbligo imposto da Liberty Media che ha chiesto ai team di mantenere segreta la vera livrea della monoposto 2025 fino a quando non sarà svelata nell'evento di presentazione collettiva organizzato per il 18 febbraio a Londra.

Nonostante la livrea camouflage renda complicato analizzare la nuova MCL39 nella sua interezza, le immagini pubblicate dal team di Woking hanno comunque permesso di notare alcune sostanziali differenze rispetto all'ultima versione della vettura dello scorso anno con cui Norris e Piastri hanno conquistato il titolo costruttori. Due le principali novità che saltano subito all'occhio: il nuovo cofano motore e le nuove fiancate che hanno un profilo più sfilato rispetto a quello più rotondo che caratterizzava al MCL38, la variazione nello schema sospensivo all'anteriore con il triangolo superiore molto più inclinato rispetto al passato e un airscope più ampio, più schiacciato e meno profondo di quello della vettura 2024.

A margine di questo ‘unveling' a sorpresa è arrivato anche il primo commento di Lando Norris sulla nuova monoposto McLaren con cui disputerà il Mondiale di Formula 1 2025. E, al netto dell'inevitabile prudenza, il giovane britannico non ha nascosto le grandi aspettative che ci sono intorno alla MCL39: "È emozionante salire per la prima volta sulla MCL39 e vedere cosa può fare in pista, in vista dei test pre-stagionali in Bahrain. La livrea mimetica è divertente ed è bello poter mostrare qualcosa di diverso prima della presentazione della nostra livrea 2025, al lancio ufficiale della stagione. Grazie a tutto il team per il lavoro svolto per portarci a questo punto. Quest’anno sarà più competitivo che mai, quindi abbiamo molto da fare per poter mantenere il nostro titolo Costruttori e puntare anche a quello Piloti. Sono tornato a Woking per prepararmi alla stagione che ci attende e l'atmosfera è positiva ma concentrata. Siamo tutti impazienti di mettere in pista la vettura in Bahrain prima del debutto in Australia e di vedere dove ci collochiamo tra le altre squadre. Si preannuncia una stagione entusiasmante" sono state infatti le prime parole di Lando Norris dopo esser stato il primo pilota di tutta la griglia a provare in pista la macchina con cui correrà nel prossimo campionato F1.