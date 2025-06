video suggerito

Max Verstappen fa un passo indietro, messaggio inatteso su Instagram: "Non doveva accadere" È raro vedere Max Verstappen fare un passo indietro, lui che ha fatto della spavalderia – spesso spinta al limite, se non oltre – un tratto distintivo. È dunque sorprendente leggere il suo messaggio di scuse dopo quanto successo con George Russell durante il Gran Premio di Spagna: "Una mossa che non era giusta e non doveva accadere".

A cura di Paolo Fiorenza

Max Verstappen ci ha pensato sopra una notte e i toni spavaldi della domenica a Barcellona si sono trasformati in un messaggio di scuse per quello che aveva fatto in pista nei confronti di George Russell, colpito letteralmente con una sportellata in piena curva dopo che il campione del mondo sembrava averlo lasciato passare. Un'azione non bella e pericolosa, che era apparsa deliberata, certamente figlia della frustrazione dopo che l'ingresso della safety car nel finale lo aveva danneggiato, e che era valsa al pilota Red Bull una penalità di 10 secondi (e tre punti sulla patente di Formula 1), facendolo scendere dalla quinta alla decima posizione nell'ordine d'arrivo del GP di Spagna.

Il Verstappen a caldo della domenica: "La prossima volta porterò i fazzoletti a Russell"

Nelle interviste del dopo gara Verstappen era stato sprezzante come suo solito, dopo che Russell e il boss della Mercedes Toto Wolff lo avevano accusato per il suo comportamento ritenuto oltre i regolamenti. "Forse si è dimenticato che non eravamo sul simulatore di iRacing – aveva detto Russell – Lui fa sempre così, a Imola fa il sorpasso del secolo e poi fa cose come questa". Parole cui Max aveva replicato con sarcasmo: "La prossima volta gli porterò i fazzoletti. Lui ha la sua opinione, io la mia. Se ne parlerò con lui? Non necessariamente. Non ho nulla da dire e nella vita non bisogna rimpiangere troppe cose".

E quello ben diverso del lunedì: il messaggio di scuse su Instagram

La notte ha tuttavia portato consiglio al neo papà Verstappen, che ha fatto una bella inversione di marcia e scritto parole di tutt'altro tenore sul proprio profilo Instagram: e lo ha fatto non in una story, ma in un post nella timeline destinato a restare a imperitura memoria. "Abbiamo avuto una strategia entusiasmante e una buona gara a Barcellona, fino a quando non è uscita la safety car – ha scritto Max – La nostra scelta di pneumatici nel finale e alcune mosse dopo la ripartenza della safety car hanno alimentato la mia frustrazione, portando a una mossa che non era giusta e non doveva accadere. Do sempre tutto per la squadra e le emozioni possono scorrere alte. A volte si vince insieme, a volte si perde insieme. Ci vediamo a Montreal".

Un messaggio apprezzabile, in ore difficili per il quattro volte campione del mondo, il cui distacco dal leader del Mondiale di Formula 1 Oscar Piastri, vincitore in Catalogna, è ora di 49 punti. Per riuscire a conservare il titolo, impresa che appare sempre più difficile, servirà non solo una Red Bull che possa avvicinare le prestazioni della McLaren, ma anche la freddezza dei tempi migliori, senza comportamenti da far west come quello mostrato in Spagna.