Max Verstappen assente a Miami per l'apertura del GP di Formula 1: il motivo dell'inaspettata assenza Il quattro volte campione del mondo non parteciperà al media day del GP di Miami della Formula 1 2025: la sua assenza è legata a un evento familiare di grande rilievo. Sarà regolarmente in pista per le prove libere di venerdì.

A cura di Michele Mazzeo

Il campione in carica Max Verstappen non sarà presente al media day del GP di Miami di Formula 1, previsto per giovedì 1 maggio. Il campione del mondo in carica della Red Bull ha scelto di rimandare la partenza per gli Stati Uniti per rimanere vicino alla compagna Kelly Piquet, in attesa della nascita del loro primo figlio insieme.

L’assenza di Verstappen è temporanea: il team austriaco ha confermato che tornerà regolarmente in pista venerdì per prendere parte alle prove libere sul circuito cittadino di Miami e al resto del programma del sesto appuntamento del calendario 2025 di Formula 1. "Max non parteciperà al media day a Miami perché aspetta un bambino. Tutto va bene e sarà in pista questo venerdì per il weekend di gara. Non rilasceremo ulteriori commenti al momento, per rispetto della privacy di Verstappen e della sua famiglia" recita difatti la nota ufficiale diramata dalla Red Bull riguardo l'inaspettata assenza del suo pilota di punta in quello che è di fatto il giorno d'apertura del weekend del Gran Premio di Miami.

Il quattro volte iridato ha dunque posticipato la partenza dall'Europa per essere presente nel momento della nascita. Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, la figlia di Kelly Piquet e Max Verstappen sarebbe già nata, anche se il team e il pilota mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. La coppia, legata dal 2020, aveva annunciato pubblicamente la gravidanza nel dicembre 2024. Kelly Piquet, figlia dell’ex campione del mondo Nelson Piquet, è già madre di Penelope, nata nel 2019 dalla relazione con l’ex pilota F1 Daniil Kvyat. Ironia della sorte, Verstappen prese proprio il posto del russo in Red Bull nel 2016.

I due vivono a Monte Carlo e, secondo i portali di tracciamento dei voli privati, la mattina di giovedì 1° maggio il nuovo lussuosissimo jet privato del pilota olandese risultava ancora fermo all’aeroporto di Nizza, in Francia, segnale che conferma il ritardo del suo arrivo negli Stati Uniti. Nonostante l’assenza ai consueti impegni stampa, Verstappen resta pienamente concentrato sul weekend di gara, pronto a tornare al volante della sua RB21 per contendere vittorie e titoli ai favoritissimi piloti della McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris.