“Max farà di tutto per vincere”: papà Verstappen avvisa Lewis Hamilton prima di Abu Dhabi Alla vigilia del GP di Abu Dhabi che deciderà chi tra Max Verstappen e Lewis Hamilton vincerà il titolo Mondiale di Formula 1 2021, il papà del pilota Red Bull Jos Verstappen ha mandato un chiaro messaggio al britannico e alla Mercedes assicurando che il figlio è disposto a tutto per conquistare il suo primo alloro F1.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo tantissimi anni la Formula 1 si appresta a rivivere un duello per il titolo iridato deciso all'ultima gara. In questo caso i due contendenti Max Verstappen e Lewis Hamilton arrivano all'atto conclusivo di Abu Dhabi a pari punti (come accaduto soltanto un'altra volta nella storia del Circus prima d'ora: nel 1974 quando a giocarsi l'alloro erano Fittipaldi e Regazzoni). Dopo una tanto lunga quanto entusiasmante stagione sarà dunque la gara sulla pista di Yas Marina a decidere chi tra i due grandi protagonisti si porterà a casa il Mondiale F1 2021.

Nonostante la parità in classifica il pilota della Red Bull arriva al GP di Abu Dhabi con un piccolissimo ma potenzialmente decisivo vantaggio sul britannico della Mercedes. Qualora i due dovessero difatti arrivare a pari punti anche dopo l'ultima gara il titolo iridato andrebbe al driver che ha conquistato il maggior numero di vittorie in stagione e al momento il 24enne olandese è in vantaggio in questa particolare classifica per 9 successi a 8. Nel caso entrambi i piloti terminassero con uno "zero" nell'ultimo round del Mondiale quindi a laurearsi campione del mondo sarebbe proprio Verstappen.

Un'ipotesi questa che lascia aperta una piccolissima e remota possibilità che si ripeta qualcosa che si avvicini a quanto avvenuto in passato in Formula 1 negli altrettanto serrati duelli tra Alain Prost e Ayrton Senna o tra Michael Schumacher e Damon Hill o ancora tra lo stesso Kaiser e Jacques Villeneuve. Una collisione con entrambi i piloti impossibilitati a proseguire la gara infatti permetterebbe all'olandese di conquistare il suo primo titolo in Formula 1. Escludendo del tutto l'ipotesi di un incidente provocato volontariamente (oltre che essere anti-sportivo sarebbe anche stupido dato che nell'ultimo precedente la FIA per questo motivo squalificò dal Mondiale il pilota che si era reso protagonista di tale condotta), resta però aperta la possibilità che i due ad Abu Dhabi diano vita ad un duello ruota a ruota (come avvenuto in tantissime occasioni nel corso di questa stagione, da ultimo nel GP dell'Arabia Saudita) e che un incidente decida di fatto l'assegnazione dell'alloro.

A riguardo è intervenuto anche il padre dell'alfiere della Red Bull, l'ex pilota F1 Jos Verstappen che non ha escluso la possibilità che ciò accada avvisando Lewis Hamilton sul fatto che il figlio è disposto a tutto pur di conquistare il suo primo titolo Mondiale: "Max speronerebbe Lewis per buttarlo fuori pista? Non credo accadrà, ma Max vuole assolutamente vincere – ha infatti detto al Daily Mail papà Verstappen –. E ci proverà sicuramente. Cercherà chiaramente di batterlo. Farà di tutto per vincere, questo è certo" ha poi aggiunto quindi il 49enne in quello che sembra un chiaro messaggio rivolto ad Hamilton e alla Mercedes che lascia intendere che la resa dei conti sarà senza esclusione di colpi.