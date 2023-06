Martin ha rischiato la clamorosa beffa al Sachsenring, ma non se n’è accorto: lo confessa a Bagnaia Jorge Martin nel GP di Germania torna alla vittoria in MotoGP al termine di un serratissimo duello con Pecco Bagnaia in cui, a due giri dal termine, si è rischiato il clamoroso incidente con la Ducati dell’italiano che ha toccato il posteriore della Desmosedici dello spagnolo. Quest’ultimo però ha rivelato, proprio al piemontese nel retropodio, di non essersi assolutamente accorto di nulla.

A cura di Michele Mazzeo

Il piloti del Team Pramac Jorge Martin esce come grande trionfatore del GP di Germania della MotoGP 2023. Dopo aver vinto la Sprint Race al sabato infatti lo spagnolo si ripete anche nella gara della domenica conquistando la sua prima vittoria stagionale al termine di un serratissimo duello ruota a ruota con il campione del mondo Pecco Bagnaia. Al Sachsenring il madrileno sfrutta lo strapotere della Ducati (che ha piazzato le proprie 8 moto nelle prime 9 posizioni) per prendere la testa della corsa e allungare rispetto agli avversari con il solo piemontese che è riuscito a tenere l'indiavolato ritmo imposto dal classe '98. Dopo aver accumulato un enorme vantaggio sul terzo posto (occupato prima da Binder e poi, dopo la caduta del sudafricano, dall'alto alfiere del Team Pramac Zarco), nella seconda metà di gara i due piloti al comando cominciano a battagliare tra loro sorpassandosi e controsorpassandosi su un circuito in cui le possibilità di sorpasso sono davvero poche fino alla volata finale che ha visto Jorge Martin spuntarla per soli 64 millesimi sul leader del Mondiale.

Dopo la bandiera a scacchi lo spagnolo si è lasciato andare ad un pianto liberatorio per il ritorno alla vittoria in MotoGP a distanza di quasi due anni da quello che è stato il suo primo, e prima di oggi anche unico, successo nella classe regina del Motomondiale. Si pensava che queste lacrime, di gioia, fossero anche uno sfogo per l'enorme pressione accumulata negli ultimi giri, in particolare nell'episodio che avrebbe potuto trasformare la sua giornata trionfale in un incubo.

Al penultimo giro infatti si è rischiata quella che sarebbe stata una clamorosa beffa nel momento in cui si è sfiorato il sanguinoso incidente con Bagnaia evitato soltanto per una questione di millimetri. Il piemontese della Ducati ha difatti provato a riprendersi la testa dalla corsa inserendosi all'interno tra l'uscita di Curva 12 e l'ingresso di Curva 13, ma lo spagnolo, conscio della stessa identica manovra di sorpasso subita qualche giro prima nello stesso punto, ha stretto maggiormente la sua linea e frenato per impostare la curva successiva chiudendo di fatto il varco per il possibile sorpasso. A quel punto Bagnaia è stato costretto ad attaccarsi ai freni per evitare l'impatto con l'anteriore della sua Desmosedici che però tocca il posteriore della Ducati del madrileno. Per fortuna entrambi restano in piedi e possono proseguire la loro battaglia per la vittoria anche nell'ultimo giro di gara evitando così un sanguinoso incidente.

In realtà però il pianto di Jorge Martin dopo il traguardo non ha nulla a che fare con quel grosso rischio corso alla penultima tornata. A rivelarlo è stato lo stesso pilota del team Pramac che nel retropodio del Sachsenring, dopo aver visto le immagini di quell'episodio sul monitor, ha confessato a Pecco Bagnaia di non essersi assolutamente accorto del contatto tra le due Ducati: "Sentivo solo il rumore della tua moto e capivo che eri vicinissimo, ma non pensavo così vicino" ha infatti detto Martin parlando con il suo rivale di quanto accaduto in pista qualche minuto prima. A ulteriore conferma che il madrileno non si è accorto di aver rischiato la clamorosa beffa a meno di due giri dalla bandiera a scacchi sono parole rilasciate a riguardo nelle interviste in TV dopo la premiazione sul podio del Sachsenring: "Sinceramente non mi sono accorto del tocco ma sentivo che era vicinissimo e infatti alla fine siamo arrivati ​​all'ultima curva di nuovo insieme" ha chiosato il 25enne di Madrid tirando un sospiro di sollievo e gioendo per la tanto attesa e agognata seconda vittoria in MotoGP.