Nel suo regno, il circuito del Sachsenring, Marc Marquez è tornato ad assaporare la sensazione di mettersi tutti alle spalle, seppur solo nella prima sessione di prove libere del GP di Germania. Una sensazione abituale per lui prima dell'infortunio ma che adesso non provava da diverso tempo: benzina per chi, come lui, vuole tornare al vertice della MotoGP per lottare con i primi. Ed è proprio per questo obiettivo che lo spagnolo della Honda è tornato a correre dopo il lungo stop per i problemi al braccio destro. Ed è per lo stesso motivo che il 28enne di Cervera si è detto sorpreso che Valentino Rossi, abituato da sempre a lottare per vincere come lui, abbia accettato di continuare a correre nonostante non riesca più ad essere competitivo non solo per il successo ma anche per la top-5.

"Una delle mie motivazioni è che mi piace la sensazione di essere competitivo, altrimenti non sarei qua – ha detto infatti Marc Marquez dopo le prime due sessioni di prove libere del GP di Germania –. Quando non lo sarò più dovrò riconsiderare certe cose, ma non è questa la situazione. Ho degli obiettivi, sto lavorando e ho tante motivazioni per guidare come prima. Però è vero che un vincente ha bisogno delle sensazioni della vittoria come benzina extra – ha poi aggiunto lo spagnolo -".

Da qui la domanda su Valentino Rossi, in difficoltà anche in queste prime prove libere sul circuito del Sachsenring (penultimo nella classifica comparata dei tempi dopo FP1 e FP2), che si trova proprio nella situazione descritta dall'otto volte campione del mondo, è stata inevitabile. E la risposta di Marc Marquez non ha lasciato adito a dubbi: "Non riuscirei a immaginarmi nella sua situazione, ma mai dire mai. Sono sorpreso del modo in cui la stia accettando, riuscendo comunque, credo, a divertirsi".