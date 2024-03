Marquez o Bagnaia, di chi è la colpa per l’incidente che ha rovinato la gara di entrambi in MotoGP Pecco Bagnaia e Marc Marquez si sono scontrati in pista a Portimao. Entrambi sono stati assolti dai commissari dopo l’incidente al GP del Portogallo di MotoGP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale di MotoGP 2024, non è stato bello né emozionante, per una ventina di giri le uniche folate sono state di Pedro Acosta. Ma nel finale è accaduto di tutto. Prima c'è stato l‘incidente tra Bagnaia e Marquez, che hanno chiuso senza punti, poi il ritiro di Vinales. Jorge Martin ha vinto ed è diventato leader del campionato. Ma l'attenzione è posta totalmente sul contatto troppo diretto tra Pecco e lo spagnolo, che sono stati assolti dai commissari. Non è colpa di nessuno per quell'incidente

Mancavano tre giri al termine. Acosta era riuscito dopo diversi tentativi a sopravanzare il campione in carica. Marquez si rifà sotto a Bagnaia, ci prova una prima volta, non ci riesce, si rimette dietro, poi ci riprova ancora, stavolta passa, ma non chiude totalmente la porta.

Pecco ci prova, si infila, vede il varco, ma lo spazio non c'è. O meglio non c'era per entrambi. Il contatto c'è e a quel punto è inevitabile. Fine della corsa, letteralmente, per entrambi. Perché i due piloti si toccano. Le moto sono incontrollabili, finiscono nella ghiaia. Bagnaia e Marquez sono anche rapidi a rimettersi in sella, ma ormai i buoi sono scappati. Marc Marquez continua, chiuderà sedicesimo e fuori dalla zona punti, il piemontese riporta la sua Ducati ai box e si ritira.

Arriva in automatico l'investigazione. Riguardando le immagini pare chiaro che sia quello un incidente di gara. Lo dice anche il commentatore Sky Sanchini, lo confermano soprattutto i commissari. Non c'è azione. Sono assolti entrambi. Nessuna penalità (che sarebbe stata per la prossima gara non per questa). Stop.

La decisione dei giudici è senz'altro corretta, perché non si può dare la colpa tecnicamente a un pilota o a quell'altro. Ma riguardando le immagini forse un pizzico di più di colpa lo ha Pecco Bagnaia, perché Marquez aveva chiuso, ma nemmeno in modo tanto duro e entrato in curva non poteva fare niente di diverso, non vedendo tecnicamente l'altro pilota. Il campione in carica arrivando da dietro invece aveva la possibilità, seppur lieve, di evitare il contatto. Non è stato così.

Hanno perso tanti punti entrambi, considerato poi che Vinales si è ritirato e avrebbe comunque guadagnato una posizione tutti e due. E in ottica titolo quello che perde di più è proprio l'italiano, ora distante ventitré lunghezze da Martin.