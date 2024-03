Bagnaia e Marquez si buttano fuori, incidente pesantissimo in MotoGP: Martin trionfa a Portimao Jorge Martin vince il Gp di MotoGP di Portimao. Il pilota del team Pramac domina una gara portata avanti in solitaria e si lascia alle spalle Bastianini secondo e Acosta terzo. Nel finale Bagnaia e Marc Marquez si toccano e finiscono per terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin vince il Gp di MotoGP di Portimao. Il pilota del team Pramac domina una gara portata avanti in solitaria e si lascia alle spalle Bastianini secondo e Acosta terzo. Ma nel finale succede di tutto. Pecco Bagnaia cade con Marc Marquez a seguito di un contatto tra i due. In un tentativo di sorpasso le due moto si toccano e finiscono per terra. Finita? Neanche per sogno. Proprio all'ultimo giro Vinales ha un problema alla moto e finisce fuori pista cadendo sulla ghiaia.

Alla fine è Martin a trionfare sulla pista di Portimao lasciandosi dietro Bastianini secondo e Acosta terzo. Ma ciò che è accaduto tra Bagnaia e Marc Marquez è finito anche sotto investigazione per capire le reali responsabilità dei due piloti. Marc e Pecco stavano duellando, si sono incrociati in traiettoria e si sono stesi. Entrambi hanno ripreso la gara ma non sono riusciti a centrare una posizione da punti. Il volto nervoso del campione del mondo in carica nel box Ducati è tutto un programma. Nel frattempo Marc Marquez è andato al centro medico per un dolore al fianco. E invece Tardozzi e Bagnaia si sono avviati in direzione gara.

Il tutto è accaduto nell'ultimo giro che ha praticamente deciso la classifica finale. Oltre alla caduta di Bagnaia e Marquez, anche quella di Vinales è stata abbastanza clamoroso. Il pilota spagnolo era ormai pronto a salire sul podio secondo ma incredibilmente ha un problema alla moto a ridosso del traguardo e successivamente cade rovinosamente nella ghiaia. A quel punto ne approfitta Pedro Acosta che a 19 anni 9 mesi e 28 giorni diventa il 3° più giovane della storia a salire sul podio dopo Randy Mamola 19 anni 8 mesi 19 giorni (Finlandia 1979) ed Eduardo Salatino, 19 anni 9 mesi 1 giorno (Argentina 1962). Qui la classifica finale del Gp Portogallo sulla pista di Portimao:

Martin Bastianini Acosta Binder Miller Bezzecchi Quartararo A. Espargaro Oliveira Di Giannantonio A. Fernandez Mir Rins Nakagami

