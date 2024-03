Vinales cade misteriosamente al penultimo giro, equivoco in diretta: “Hai detto una bella ca*ata” Maverick Vinales cade al penultimo giro del Gp Portogallo di MotoGP. Lo spagnolo era secondo ma è finito nella ghiaia dopo la rottura del cambio. Inizialmente in diretta tv si pensava che la caduta fosse dovuta a un’esultanza sbagliata: “Hai detto una bella ca*ata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maverick Vinales cade a un giro dal termine del Gp Portogallo di MotoGP e chiude rovinosamente la sua meravigliosa gara condotta magistralmente fino a quel momento al secondo posto dietro Martin. Ciò che è accaduto ha dell'incredibile e ha avuto ripercussioni anche nel post gara. Inizialmente i telecronisti di Sky, Guido Meda e Mauro Sanchini, ingannati in diretta da un gesto di Vinales in moto poco prima di cadere, avevano pensato che il pilota spagnolo avesse perso velocità per aver festeggiato il traguardo con un giro ancora da percorrere.

Una versione subito smentita in diretta dall'amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, che ha risposto a tono all'equivoco che si era creato. "Ha rotto il cambio – ha sottolineato subito Rivola durante l'intervista – ora lo stiamo smontando ma quasi sicuramente è così ma la cosa interessante è che il problema Vinales l'ha avuto anche qualche giro prima e per questo non ha fatto una gara splendida ma di più". A quel punto Meda prende la parola e nel tentativo di scusarsi spiega il suo iniziale abbaglio al quale Rivola risponde a tono: "Hai detto una bella ca*ata”.

La caduta di Vinales che finisce nella ghiaia.

Il tutto con un sorriso di circostanza sul viso. In Aprilia c'era chiaramente molto nervosismo per quanto accaduto e la frustrazione per quel podio perso all'ultimo brucia tantissimo. Anche per questo Meda ha voluto immediatamente sottolineare il suo errore di interpretazione su quell'episodio. Al termine dell'intervista con Rivola, il telecronista Sky si è poi chiesto con la conduttrice Vera Spadini se si fosse capito che si stesse scusando: "Era chiaro che gli stavo chiedendo scusa però eh? – spiega Meda che trovando l'approvazione della conduttrice poi aggiunge – a lui non tanto però…".

Vinales perde il controllo cambiando marcia (cambio rotto) e cade.

Rivola era visibilmente provato da quanto accaduto specie dopo aver ammirato la magistrale gara fatta da Vinales fino a quel momento. E fa mea culpa anche col team: "Non è accettabile vedere un pilota guidare così bene ma finire così e non massimizzare la prestazione, è la prima regola delle corse – spiega l'amministratore delegato di Aprilia a Sky – È stata una grandissima delusione, perché abbiamo visto guidare Maverick meglio di ieri ed eravamo apposto e questo ci fa sperare bene per il futuro. Abbiamo tante gare davanti e Vinales ha tante occasioni per far vedere il suo valore".

MotoGP News Calendario Classifica segui