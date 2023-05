Marquez fa infuriare Bagnaia a Le Mans, alta tensione in pista: gestaccio del pilota Ducati Bizzarro siparietto tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia nel corso delle prove libere del GP di Francia della MotoGP 2023: lo spagnolo fa innervosire in pista il pilota italiano che risponde con un deprecabile gestaccio.

A cura di Michele Mazzeo

Il ritorno in pista di Marc Marquez ha immediatamente messo del pepe nel paddock della MotoGP di scena a Le Mans per il GP di Francia. Lo spagnolo, dopo esser stato protagonista di una brutta caduta dopo appena 10 minuti dal via delle FP1, nella seconda sessione di prove libere si preso la scena dando vita, insieme a Pecco Bagnaia, ad un bizzarro siparietto.

Nel momento clou della sessione, quando cioè bisognava spingere per cercare di mettere a segno un buon giro che gli consentisse di prendersi un posto nella top-10 della classifica combinata dei tempi per accedere direttamente nella Q2 delle qualifiche, difatti, l'otto volte campione del mondo ha tentato di "rubare" la scia al piemontese che fino a quel momento aveva faticato a trovare il giusto feeling con la sua Ducati (con la quale invece lo scorso anno aveva stracciato il record della pista).

Un comportamento che, essendo i due in lotta per uno degli ultimi posti della top-10, Pecco Bagnaia non ha gradito. A quel punto infatti il campione del mondo in carica ha rallentato il suo passo abortendo il time attack facendosi superare dalla Honda del 30enne di Cervera. A sua volta però quest'ultimo qualche curva dopo arresta il suo incidere e si volta aspettando che la Ducati numero #1 lo risorpassasse per poter usufruire ancora della sua scia.

Quest'ultima azione fa infuriare Bagnaia che dopo averlo sorpassato con un gestaccio eloquente lo "manda a quel paese" prima di immettersi nella corsia dei box e abortire il tentativo. Alla fine i due sono poi riusciti a trovare la prestazione cronometrica che gli ha permesso di entrare in top-10 (lo spagnolo ha chiuso 8° precedendo di una posizione l'italiano), ma è evidente che vi sia della tensione tra i due.

Il comportamento dell'otto volte campione del mondo (consentito dal regolamento della MotoGP) non ha fatto perdere le staffe solo a Pecco Bagnaia (che non ha per nulla celato il suo nervosismo) ma anche al team manager della Ducati Davide Tardozzi che sollecitato a riguardo in un'intervista ai microfoni di Sky Sport ha chiosato con un amaro "È tornato Marc Marquez".