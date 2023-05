Il ritorno di Marquez in MotoGP è un disastro: rovinosa caduta dopo 10 minuti di Libere a Le Mans Rovinosa caduta per Marc Marquez dopo appena 10 minuti dal ritorno in MotoGP: lo spagnolo finisce nella ghiaia in avvio delle FP1 del GP di Francia a Le Mans e la sua Honda diventa inutilizzabile.

A cura di Michele Mazzeo

C'era grande attesa per il ritorno in MotoGP di Marc Marquez dopo tre weekend di gara saltati per l'infortunio rimediato nella prima gara stagionale a Portimao e il conseguente intervento chirurgico, ma il suo rientro in pista nelle libere del GP di Francia sul circuito di Le Mans non è stato quello che l'otto volte campione del mondo e la Honda si attendevano.

Appena pochi minuti dopo esser sceso sul tracciato transalpino nella prima sessione di prove libere che apre il programma del quinto weekend del Motomondiale 2023, il 30enne spagnolo è stato infatti protagonista di una rovinosa caduta alla curva 11. Marc Marquez ha difatti perso il posteriore della sua Honda finendo a terra e ruzzolando poi nella ghiaia.

Per fortuna il pilota sembra non aver riportato alcuna conseguenza fisica dall'impatto con il terreno. La rovinosa caduta non dovrebbe in alcun modo aver interessato né la spalla né il braccio destro oggetto di quel calvario che ha condizionato le sue ultime tre stagioni. Peggio è andata invece alla sua moto che la casa dell'Ala è stata costretta a sostituire in corsa (con Marquez che è poi tornato in pista nel finale delle FP1 con una moto diversa dotata del nuovo telaio fornito da Kalex che però non aveva entusiasmato nei recenti test sulla pista di Jerez).

L'incidente che ha visto coinvolto il Cabronçito non è però l'unica brutta notizia arrivata per la Honda in queste Libere 1 del GP di Francia. Qualche minuto più tardi infatti la Honda clienti di Takaaki Nakagami del Team LCR ha improvvisamente incominciato ad emettere fumo dal motore. Il giapponese si è prima fermato in pista ma poi ha voluto portare la sua moto fumante fino al box dove si è provveduto a spegnere il principio d'incendio in atto.