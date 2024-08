Marc Marquez spiega il disastro alla partenza del GP Austria: ha commesso un clamoroso errore

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP d'Austria della MotoGP 2024, almeno per quel che riguarda la lotta per la vittoria, non ha visto tra i protagonisti Marc Marquez che in seguito ad una disastrosa partenza è finito nelle retrovie ed è stato costretto ad una lunga ed estenuante rimonta che lo ha portato a concludere ai piedi del podio occupato dai soliti Pecco Bagnaia, Jorge Martin ed Enea Bastianini. Un disastro frutto di un clamoroso errore commesso dallo stesso otto volte campione del mondo che nel post-corsa si è assunto tutte le responsabilità spiegando anche il motivo di quella che è poi risultata essere una determinante dimenticanza.

Il 31enne del team Gresini infatti ha dimenticato di attivare l'abbassatore anteriore (il device che abbassa la moto di modo da avere maggiore spinta e accelerazione al momento della partenza) sulla sua GP23 risultando dunque nettamente più lento degli avversari nel momento in cui si sono spenti i semafori. Questo gli ha fatto perdere diverse posizioni e ha anche provocato il contatto con Franco Morbidelli che ha costretto entrambi i piloti ad un'escursione fuoripista alla prima curva per poi rientrare in gruppo intorno alla 14ª posizione.

A spiegare cosa è successo e perché non si è attivato l'holeshot sulla sua Ducati è stato poi lo stesso Marc Marquez: "Non ho agganciato bene l’abbassatore ed è colpa mia, anche se tutto è una conseguenza del caos che si è creato in precedenza. Non l’ho inserito bene e alla prima curva ho soltanto sperato di perdere meno posizioni possibili" ha infatti detto lo spagnolo al termine della gara.

Ed è sempre lo stesso Cabronçito a spiegare cosa è successo poco prima della partenza per il giro di formazione e perché questo lo ha portato a commettere il marchiano errore che ha compromesso la sua gara al Red Bull Ring: "C’è stato un problema tecnico con lo pneumatico perché controllando la pressione durante il montaggio della gomma ci siamo accorti che si era rotta una valvola e i meccanici sono quindi dovuti correre in Michelin per sostituirla, ma abbiamo perso la temperatura e io durante il giro di formazione ero più concentrato a scaldare la gomma che a fare le canoniche operazioni preparatorie in vista della partenza" ha difatti aggiunto lo spagnolo del team Gresini ammettendo di fatto come i problemi improvvisi avuti poco prima del via della gara del GP d'Austria della MotoGP 2024 siano alla base della mancata attivazione dell'holeshot da parte sua.