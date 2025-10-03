Marc Marquez e la reazione sorprendente alla provocazione di Valentino Rossi: “È vero, ha ragione”

Botta e risposta a distanza tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Solo pochi giorni fa infatti, all'indomani della vittoria matematica del titolo in MotoGP da parte dello spagnolo, il Dottore era stato chiamato a rispondere a precisa domanda di alcuni giornalisti in occasione della presentazione della speciale livrea preparata dalla VR46 per Morbidelli e Di Giannantonio. A Rossi fu chiesto quale fosse stato il suo più grande avversario in MotoGP durante tutto il corso della carriera. Il pilota e campione pesarese rispose in maniera netta:

"Ho avuto molti grandi rivali nella mia carriera, e credo che siano stati Stoner, Lorenzo, Biaggi e Pedrosa. È difficile dire chi è stato il più grande – e ha aggiunto -. Forse Lorenzo, perché siamo stati nella stessa squadra e compagni di squadra per molto tempo. Quindi non era solo una rivalità, era come una storia d'amore". Marc Marquez non è stato dunque mai menzionato e per questo in occasione del GP in Indonesia in programma in questo weekend, il campione del mondo in carica ha risposto anche lui a precisa domanda quando gli è stata posta la questione. La replica di Marquez è stata da campione: "Ha ragione".

Marc Marquez fa intendere di non voler cadere nella provocazione. L'istintivo Marc di una volta che con Rossi accese una rivalità, sembra essere più maturo in tutto, dalla pista alle dichiarazioni pubbliche. E infatti è stato chiarissimo sulla questione, senza lasciare ulteriori spunti per replicare sull'argomento che poteva sembrare delicato: "Perché non ho mai lottato con Valentino Rossi per il titolo? Semplicemente perché quando sono arrivato, il mio principale avversario, ad esempio, era Lorenzo e poi Dovizioso".

Valentino Rossi e Marquez in pista.

Il pilota spagnolo dunque spiega di non aver mai lottato per il titolo direttamente con Rossi. Il loro confronto nel 2015 che accesse aspre polemiche infatti si inserì all'interno della battaglia al titolo da parte dello stesso Dottore con Lorenzo il quale poi riuscì a trionfare tra mille polemiche. Oggi però Marc Marquez ha deciso di non aprire ulteriormente la questione restando concentrato sulla sua carriera, o meglio, una seconda vita, come lui stesso l'ha definita, tentando di raggiungere quel decimo titolo che Rossi non è mai riuscito a prendersi.