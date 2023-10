Madornale errore di Hulkenberg nel GP Qatar, è colpa di Sainz: “Non potevo fare retromarcia” Il pilota della Haas Nico Hulkenberg è stato protagonista di un clamoroso errore nel corso della gara del GP del Qatar della Formula 1 2023: il tedesco ha pagato cara l’assenza in griglia della Ferrari di Carlos Sainz e se n’è accorto quando ormai era troppo tardi per rimediare.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del Gran Premio del Qatar della Formula 1 2023 di certo entrerà nella storia dello sport e non soltanto perché Max Verstappen vi ha conquistato la certezza matematica del suo terzo titolo iridato consecutivo. E nemmeno per il regolamento cambiato poche ore prima della gara della domenica. La corsa sul circuito di Losail, condizionata dalle proibitive condizioni atmosferiche che l'hanno trasformata in un vero e proprio calvario per i piloti, ha difatti regalato diversi episodi che si vedono molto raramente nel corso di un round della F1. E tra questi c'è anche l'incredibile errore commesso in partenza da Nico Hulkenberg, errore che ha compromesso irrimediabilmente la sua corsa terminata poi fuori dalla zona punti.

Il tedesco della Haas pronti, via, si è visto infatti comminare una penalità di 10 secondi da parte dei Commissari FIA a causa di un errato posizionamento in griglia. Contrariamente a quanto avvenuto per penalità assegnate in passato per episodi simili però c'è una grande differenza: il 36enne difatti non è stato punito perché la sua monoposto eccedeva di qualche centimetro (a destra, a sinistra o davanti) i limiti della piazzola bensì perché ha clamorosamente sbagliato la casella della griglia nella quale posizionarsi.

Nico Hulkenberg, dopo il giro di formazione, si è infatti posizionato sulla 12ª casella della griglia di partenza, quando in realtà doveva posizionarsi sulla 14ª casella. Un errore che nasce dal fatto che quella casella era vuota perché Carlos Sainz, classificatosi 12° nelle qualifiche, poco prima del via ha dovuto dare forfait a causa di un problema al sistema di alimentazione della sua Ferrari scoperto nel momento in cui si è andato a riempire il serbatoio di carburante in vista della corsa irreparabile in tempo utile per partecipare alla gara.

Un errore di cui il pilota Haas si è accorto quando ormai era troppo tardi: "Ho fatto un errore. Non c'è bisogno di discuterne. È una situazione strana quando all'improvviso non c'è più nessuna macchina davanti a te. Sei abituato a sorpassare – ha infatti esordito l'esperto driver tedesco ai microfoni di Sky Deutschland –. Me ne sono reso conto prima di fermarmi, ma non potevo fare retromarcia, il danno era già fatto" ha poi proseguito spiegando il perché poco prima della partenza si guardava attorno quasi spaesato.

Un errore grave per un pilota esperto come lui che assume proporzioni madornali alla luce del fatto che nel corso del giro di formazione dal muretto della Haas lo avevano messo in guardia: "Ricordati di lasciare davanti a te lo spazio libero dietro Norris" gli aveva infatti detto in radio il suo ingegnere di pista qualche secondo prima che Hulkenberg posizionasse la sua vettura nella casella sbagliata e rimediasse dunque quella penalità di 10 secondi che ha compromesso la sua gara fin dalla partenza.