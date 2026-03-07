L’odissea di Carlos Sainz a Melbourne: la Williams si spegne all’improvviso e non si riaccende più

I problemi di affidabilità fanno paura a tutti, pure alla Mercedes che ha dominato le Qualifiche in modo schiacciante. L'Aston Martin non ha proprio mandato in pista Stroll, mentre Alonso, da leone qual è comunque è riuscito a correre sfiorando una qualificazione che sarebbe stata clamorosa in Q2. Nemmeno Carlos Sainz è sceso in pista. Il pilota spagnolo si è fermato nelle Fp3 con la Williams, che si è spenta all'improvviso e non è riuscita a riaccendersi nemmeno due ore dopo al momento delle Qualificate. Scoraggiato l'ex pilota della Ferrari ha mostrato il suo rammarico gettando quasi la spugna per la gara di Melbourne.

Sainz sconfortato dopo le mancate Qualifiche

Correre senza aspettative può essere anche un bene, perché se poi la dea bendata ci mette lo zampino quello che arriva, se arriva, sarebbe bellissimo. Ma dopo le Qualifiche che non ha disputato non la pensava proprio così il pilota spagnolo, che parlando con DAZN Spagna ha dichiarato che il GP Australia sarà un mega test per lui e per la Williams, che ha vissuto fin qui un weekend non tribolato, ma terribile: "Tutti i problemi di affidabilità che non avevamo in Bahrain sono comparsi improvvisamente oggi. Non ho fatto long run, nessuna simulazione gara. Domani per me è come ricominciare tutto da capo. Il nostro piano per domani è di sfruttare un po' la giornata di test".

Il problema all'ERS di Sainz riguarda anche la Mercedes

La sua gara partirà dall'ultima fila, al fianco di Stroll, davanti vedrà Verstappen e forse penserà che mal comune mezzo gaudio, anche se qualche punticino Sainz lo vorrebbe in Australia, dove due anni fa vinse clamorosamente al ritorno dopo l'operazione all'appendicite. Il problema la Williams con il numero 55 lo ha avuto all'ERS, cioè una componente della power unit Mercedes, e questo è anche un piccolo grattacapo per chi pensa di fare man bassa della prima gara della nuova stagione.