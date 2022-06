Lo sponsor cambia il finale di Abu Dhabi, l’errore scatena polemiche: “Hamilton 8 volte campione F1” Un manifesto pubblicitario della Puma riapre le polemiche tra Lewis Hamilton e Max Verstappen su quanto avvenuto nei giri finali dello scorso GP di Abu Dhabi che ha deciso il titolo Mondiale della Formula 1 2021.

A cura di Michele Mazzeo

Sono passati quasi sei mesi da quell'incandescente GP di Abu Dhabi che ha deciso la lotta per il titolo Mondiale di Formula 1 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, eppure quello che è successo nei giri finali della corsa di Yas Marina continua ancora a far discutere e creare polemiche tra chi difende il successo dell'olandese e chi invece grida allo scandalo per quell'errore in buona fede (FIA dixit) commesso dalla Direzione di Gara guidata da Michael Masi che, a loro dire, avrebbe defraudato il pilota Mercedes di quell'ottavo iride che gli avrebbe permesso di staccare Michael Schumacher e diventare così il pilota più titolato della storia della F1.

Nonostante l'esito della gara di Abu Dhabi sia chiaro così come anche le conseguenze che le proteste Mercedes dei mesi successivi hanno avuto a cascata sulla Formula 1 (dalla sostituzione di Masi al comando della Race Direction alla rivoluzione regolamentare fino all'ultimo improvviso stravolgimento nell'organigramma della FIA avvenuto subito dopo il recente GP di Monaco 2022), ogni qualvolta si torna a parlare dell'ultima decisiva corsa del Mondiale 2021 le polemiche a riguardo tornano a divampare.

E così è stato dopo quanto fatto dalla Puma (sponsor tecnico della Mercedes e di Lewis Hamilton) nel suo store principale di Praga, la capitale della Repubblica Ceca. Nella vetrina del negozio è stata infatti affissa una gigantografia del pilota britannico con la dicitura "Lewis Hamilton, otto volte Campione del Mondo Piloti della F1". Non è chiaro se si tratti di un errore di battitura o di una vera e propria presa di posizione da parte del noto marchio di abbigliamento (che però è anche sponsor di Red Bull e Ferrari), ma ciò non ha evitato il divampare delle polemiche nel momento in cui una foto del manifesto postata sui social network ha fatto il giro del web.

Inevitabilmente il fronte dei sostenitori di Verstappen e quello dei supporters di Lewis Hamilton sono tornati a scontrarsi riaprendo quel dibattito iniziato dall'immediato post gara di Abu Dhabi ed evidentemente non ancora risolto. Un segnale chiaro sul fatto che quanto avvenuto a Yas Marina nell'ultima gara del Mondiale di Formula 1 2021 non metterà mai tutti d'accordo.