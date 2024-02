L’irriverente reazione di Verstappen all’annuncio di Hamilton in Ferrari: la rivelazione di Marko Helmut Marko ha rivelato qual è stata la reazione di Max Verstappen nel momento in cui ha saputo del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari dal Mondiale di Formula 1 2025: nessuno stupore e nessun timore per l’olandese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La clamorosa notizia del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal Mondiale di Formula 1 2025 ha inevitabilmente scosso il paddock. Nessuno si aspettava infatti che il britannico attivasse la clausola di salvaguardia presente nel suo contratto con la Mercedes e decidesse di lasciare la squadra tedesca dopo 12 anni per unirsi alla scuderia di Maranello.

Tutti, a partire dal team principal della stessa Mercedes Toto Wolff, sono rimasti spiazzati nel momento in cui hanno appreso che il sette volte campione del mondo al termine del campionato F1 che sta per cominciare passerà agli storici rivali della Ferrari quando avrà già compiuto 40 anni. E la stessa reazione, ovviamente, l'ha avuta anche Carlos Sainz che non vedrà il suo contratto in scadenza al 31 dicembre 2024 rinnovato proprio per lasciare libero il sedile al plurititolato pilota britannico.

Non esente da stupore anche il management della squadra che da due anni domina il Mondiale di Formula 1 e contro cui da neoferrarista Hamilton si troverà a dover duellare per poter ottenere quell'ottavo titolo iridato che gli consentirebbe di staccare Michael Schumacher e diventare in assoluto il pilota più titolato della storia del Circus. A confessarlo è stato infatti il superconsigliere della Red Bull Helmut Marko che, prima di palesare i propri sospetti sui possibili motivi che avrebbero spinto il 39enne di Stevenage a lasciare la scuderia tedesca dopo 12 anni e dopo aver appena firmato un rinnovo biennale, ha ammesso di esser stato del tutto sorpreso da quella che è senza dubbio uno dei colpi di mercato più clamorosi di sempre nella storia del motorsport.

Leggi anche Hamilton lascia la Mercedes e dal 2025 correrà con la Ferrari, F1 in subbuglio

Tra i pochi a non aver detto la propria a riguardo è stato invece colui che, dal 2021 in poi, è senza dubbio il più grande rivale di Lewis Hamilton, vale a dire il campione in carica Max Verstappen che sul passaggio del britannico alla Ferrari si è sempre trincerato dietro il silenzio.

A svelare la reazione dell'olandese nel momento in cui ha appreso l'ufficialità del trasferimento a Maranello del sette volte iridato ci ha pensato lo stesso Helmut Marko che in un'intervista rilasciata al quotidiano austriaco OE24 ha rivelato: "Max era semplicemente divertito". Nessuna sorpresa e nessun timore dunque per il vincitore degli ultimi 3 titoli iridati che ha accolto la notizia dell'approdo alla Ferrari di Hamilton dal 2025 soltanto con una sonora risata.

Formula 1 News Calendario Classifica segui