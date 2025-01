video suggerito

L’incredibile storia di Ocon beccato da Alpine per colpa del GPS: hanno scoperto cosa stava facendo L’episodio risale alla scorsa stagione, quando ormai il destino del pilota francese era segnato. I vertici della Scuderia si accorsero dei contatti con la Williams verificando i suoi spostamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tradito dal Gps che aveva a bordo della vettura aziendale. L'Alpine scoprì che Esteban Ocon ‘flirtava' con la Williams per avere osservato gli spostamenti della macchina in dotazione al pilota. L'avventura del francese nella scuderia britannica era agli sgoccioli e quell'episodio non fece altro che scandire un addio già programmato.

Di lì a poco le strade si sarebbero separate e successivamente avrebbe firmato per la Haas (con la quale sarà in pista nel Mondiale 2025 al fianco di Oliver Bearman) chiudendo una collaborazione di cinque anni e senza che ci fossero rimpianti per il suo addio. Anzi, fu la naturale conseguenza di una condizione e di rapporti ormai logori: la goccia che fece traboccare il vaso fu l'incidente a Monaco con l'allora compagno di corse, Pierre Gasly.

La prova sedile della discordia. A Grove, quartier generale della Williams, Ocon si recò per prendere le misure e adattare nel migliore dei modi l'abitacolo. Conferme in tal senso arrivarono anche dal Team Principal, James Vowles, che a proposito di quell'incontro ammise: "Volevo accertarmi se effettivamente ci stava in macchina oppure no. Lui, come Alex Albon, è un tipo alto".

Leggi anche Un tifoso salta la scuola per andare in trasferta ma viene scoperto in TV: arriva una lettera a casa

C'è anche una collocazione temporale di quella visita: avvenne alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna e durò cinque ore. Accorgersi dell'auto parcheggiata nella fabbrica della Williams fu dettaglio che non aveva bisogno di molte spiegazioni, in molti avevano già compreso cosa era accaduto. Marcin Budkowski, ex direttore esecutivo di Alpine, ha ribadito a ViaPlay Polonia il retroscena di quella vicenda: "Si trovava a Enstone prima della tappa iridata di Silverstone e quando era lì guidava un'Alpine che gli era stata prestata come auto aziendale". Il satellitare giocò un brutto scherzo a Ocon ma lui non restò spiazzato, aveva già in caldo il nuovo accordo.

A distanza di una settimana circa la Haas annunciò l'ingaggio del pilota francese con il quale siglò un accordo pluriennale a partire dal 2025. Tutto era compiuto. E tutti lo sapevano.