Fernando Alonso si già sta riprendendo dall'operazione alla mascella fratturata nell'incidente in bicicletta del quale è stato vittima ieri a Lugano durante una sessione di allenamento. Alla fine si è trattato solo di un grande spavento con lo stesso pilota spagnolo che con un tweet ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute confermando che sarà al via del prossimo Mondiale di Formula 1 che lo vedrà protagonista a bordo della Alpine F1 motorizzata Renault.

La dinamica dell'incidente in bicicletta di Fernando Alonso a Lugano

Nonostante ciò le indagini della polizia svizzera per capire la dinamica dell'incidente vanno avanti e dal verbale reso pubblico sembra essere stato accertato che il due volte campione del mondo sia stato investito da un auto guidata da un 42enne elvetico che, svoltando a sinistra per immettersi nel parcheggio di un supermercato, ha speronato con la fiancata destra la bicicletta dello spagnolo.

Il verbale della polizia svizzera sull'incidente del pilota di Formula 1

“La polizia – si legge infatti nel verbale sull'incidente prodotto dagli agenti della polizia elvetica intervenuti poco dopo l'impatto che ha visto protagonista il pilota Fernando Alonso – denuncia che, poco prima delle 14.00 a Viganello, un autista svizzero di 42 anni della zona stava percorrendo la via la Santa in direzione di Pregassona, secondo la ricostruzione iniziale e per motivi che dovrà chiarire, mentre stava svoltando a sinistra per parcheggiare in un supermercato, si è scontrato con un cittadino spagnolo di 39 anni che stava andando in bicicletta. Il ciclista stava superando diversi veicoli che erano parcheggiati nella direzione opposta. La collisione è avvenuta contro il lato destro dell'auto . Sul luogo dei fatti sono intervenuti poliziotti cantonali, agenti di Lugano, nonché operatori sanitari della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato i primi soccorsi al ciclista, lo hanno portato in ospedale. L'uomo di 39 anni ha riportato una frattura alla mascella".